Закрытие контейнерных терминалов в подмосковье парализует транспортную систему рф: в разведке привели детали
В россии обостряется кризис в сфере контейнерной логистики из-за новых региональных ограничений, что приводит к закрытию терминалов и депо. Это вызвало серьезные сбои в транспортном узле москвы и увеличение стоимости услуг.
В россии обостряется кризис в сфере контейнерной логистики из-за новых региональных ограничений. Потеря эффективности транспортной инфраструктуры, пробки на границах и нехватка мощностей в ключевых хабах могут существенно снизить способность россии быстро перебрасывать ресурсы, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
По данным разведки, в рф введена регистрация всех контейнерных площадок, операторы должны иметь договор на обращение с твердыми коммунальными отходами, а также на контейнерную технику, ограждение, охрану, освещение, канализацию, систему фото- и видеофиксации перемещения контейнеров и даже электронный сканер для инспекционного осмотра содержимого контейнеров. Учитывая это, в Московской области массово закрывают терминалы и депо, что уже привело к серьезным сбоям в транспортном узле российской столицы.
Операторы сообщили, что вынуждены перемещать свои контейнерные потоки в соседние регионы. В то же время на немногих оставшихся в Подмосковье терминалах стоимость услуг уже выросла вдвое. Из-за дисбаланса импортно-экспортных потоков в транспортном узле москвы начинают накапливаться пустые контейнеры, для которых нет мест хранения. Железнодорожная инфраструктура работает на пределе возможностей, а дороги столичного региона заполняются грузовиками. Полное закрытие депо может увеличить грузовой трафик более чем на миллион рейсов в год, что означает пробки, хаос и еще большие расходы
В случае восстановления объемов перевозок до докризисного уровня ситуация перерастет в полномасштабный транспортный коллапс, что приведет не только к задержкам, но и к срыву поставок, добавили в разведке.
Потеря эффективности транспортной инфраструктуры, пробки на границах и нехватка мощностей в ключевых хабах могут существенно снизить способность России быстро перебрасывать ресурсы. Это еще раз подтверждает слабость системы, построенной на авторитаризме и коррупции
