12:10 • 1060 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 11963 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 35446 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 19477 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13 • 23423 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
07:07 • 7124 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 24020 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25768 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64360 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 104815 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
публикации
Эксклюзивы
Закрытие контейнерных терминалов в подмосковье парализует транспортную систему рф: в разведке привели детали

Киев • УНН

 • 694 просмотра

В россии обостряется кризис в сфере контейнерной логистики из-за новых региональных ограничений, что приводит к закрытию терминалов и депо. Это вызвало серьезные сбои в транспортном узле москвы и увеличение стоимости услуг.

Закрытие контейнерных терминалов в подмосковье парализует транспортную систему рф: в разведке привели детали

В россии обостряется кризис в сфере контейнерной логистики из-за новых региональных ограничений. Потеря эффективности транспортной инфраструктуры, пробки на границах и нехватка мощностей в ключевых хабах могут существенно снизить способность россии быстро перебрасывать ресурсы, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

По данным разведки, в рф введена регистрация всех контейнерных площадок, операторы должны иметь договор на обращение с твердыми коммунальными отходами, а также на контейнерную технику, ограждение, охрану, освещение, канализацию, систему фото- и видеофиксации перемещения контейнеров и даже электронный сканер для инспекционного осмотра содержимого контейнеров. Учитывая это, в Московской области массово закрывают терминалы и депо, что уже привело к серьезным сбоям в транспортном узле российской столицы.

российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины14.10.25, 19:25 • 5582 просмотра

Операторы сообщили, что вынуждены перемещать свои контейнерные потоки в соседние регионы. В то же время на немногих оставшихся в Подмосковье терминалах стоимость услуг уже выросла вдвое. Из-за дисбаланса импортно-экспортных потоков в транспортном узле москвы начинают накапливаться пустые контейнеры, для которых нет мест хранения. Железнодорожная инфраструктура работает на пределе возможностей, а дороги столичного региона заполняются грузовиками. Полное закрытие депо может увеличить грузовой трафик более чем на миллион рейсов в год, что означает пробки, хаос и еще большие расходы

 - говорится в сообщении.

В случае восстановления объемов перевозок до докризисного уровня ситуация перерастет в полномасштабный транспортный коллапс, что приведет не только к задержкам, но и к срыву поставок, добавили в разведке.

Потеря эффективности транспортной инфраструктуры, пробки на границах и нехватка мощностей в ключевых хабах могут существенно снизить способность России быстро перебрасывать ресурсы. Это еще раз подтверждает слабость системы, построенной на авторитаризме и коррупции 

- говорится в сообщении.

Российская железная дорога сокращает персонал и инвестиции на фоне падения объемов грузоперевозок - разведка20.10.25, 13:54 • 1550 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Война в Украине