В 2025 году все больше российских промышленных предприятий переходят на сокращенную рабочую неделю. Такая практика приобрела системный характер в автомобильной, металлургической, машиностроительной и строительной отраслях, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Причины перехода на сокращенную рабочую неделю, по данным разведки, замедление экономической активности, сокращение внутреннего спроса и ограничения, вызванные западными санкциями.

Среди компаний, внедривших четырехдневную неделю, – крупнейшие игроки промышленного сектора: "АвтоВАЗ" (Тольятти), "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Горьковский автозавод" и "Ликинский автобусный завод". Продажи автомобилей "Lada" с начала года упали на 25 %, тогда как "КАМАЗ" и ЛиАЗ сократили объемы реализации на 60 %. В металлургии аналогичный шаг предпринял Челябинский электрометаллургический комбинат, который столкнулся с падением внутреннего потребления. Строительный сектор реагирует аналогично: "Цемрос" перевел работников на четырехдневный график из-за слабого спроса и низкой конкурентоспособности продукции

По данным разведки, машиностроительные предприятия также сокращают рабочее время: "Ярославский моторный завод" ввел сокращенную неделю до конца года, а "Уралвагонзавод" – для гражданского производства с декабря, концентрируя ресурсы на оборонных заказах.

Профсоюзы считают этот шаг временным компромиссом, позволяющим избежать массовых увольнений. Однако работники сообщают о снижении доходов и непредоставлении гарантий относительно сроков возвращения к полной занятости. Сокращение рабочей недели свидетельствует об углублении кризисных явлений в промышленности и постепенной адаптации предприятий к суженному рынку. При сохранении низкого спроса такая практика может распространиться и на другие отрасли – от аграрного сектора до энергетики и финансовых услуг