российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины

Эксклюзив
15:21 • 5444 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 10845 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 10279 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 19695 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 15452 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 22667 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 13514 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 21489 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11624 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10623 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября14 октября, 06:48 • 18372 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 28072 просмотра
Популярные пляжи Европы исчезнут через 100 лет: уровень моря растет вдвое быстрее - ученыеPhoto11:07 • 4050 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13298 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11730 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 19688 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 22664 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 21488 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 60415 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 60761 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 11931 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 13504 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 29784 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 34346 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 35673 просмотра
российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины

Киев • УНН

 • 820 просмотра

В 2025 году российские предприятия автомобильной, металлургической, машиностроительной и строительной отраслей переходят на сокращенную рабочую неделю. Это связано с замедлением экономической активности, сокращением спроса и западными санкциями.

российские промышленные гиганты массово переходят на сокращенную рабочую неделю: в разведке назвали причины

В 2025 году все больше российских промышленных предприятий переходят на сокращенную рабочую неделю. Такая практика приобрела системный характер в автомобильной, металлургической, машиностроительной и строительной отраслях, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.

Детали

Причины перехода на сокращенную рабочую неделю, по данным разведки, замедление экономической активности, сокращение внутреннего спроса и ограничения, вызванные западными санкциями.

Среди компаний, внедривших четырехдневную неделю, – крупнейшие игроки промышленного сектора: "АвтоВАЗ" (Тольятти), "КАМАЗ" (Набережные Челны), "Горьковский автозавод" и "Ликинский автобусный завод". Продажи автомобилей "Lada" с начала года упали на 25 %, тогда как "КАМАЗ" и ЛиАЗ сократили объемы реализации на 60 %. В металлургии аналогичный шаг предпринял Челябинский электрометаллургический комбинат, который столкнулся с падением внутреннего потребления. Строительный сектор реагирует аналогично: "Цемрос" перевел работников на четырехдневный график из-за слабого спроса и низкой конкурентоспособности продукции 

- говорится в сообщении.

К 2030 году россия потеряет около половины гражданского авиапарка - разведка08.10.25, 20:42 • 7033 просмотра

По данным разведки, машиностроительные предприятия также сокращают рабочее время: "Ярославский моторный завод" ввел сокращенную неделю до конца года, а "Уралвагонзавод" – для гражданского производства с декабря, концентрируя ресурсы на оборонных заказах.

Профсоюзы считают этот шаг временным компромиссом, позволяющим избежать массовых увольнений. Однако работники сообщают о снижении доходов и непредоставлении гарантий относительно сроков возвращения к полной занятости. Сокращение рабочей недели свидетельствует об углублении кризисных явлений в промышленности и постепенной адаптации предприятий к суженному рынку. При сохранении низкого спроса такая практика может распространиться и на другие отрасли – от аграрного сектора до энергетики и финансовых услуг 

- добавили в разведке.

Повышение НДС в россии приведет к закрытию 20% пунктов выдачи заказов - разведка09.10.25, 15:40 • 2586 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаНовости Мира
Электроэнергия