17:48 • 614 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 2096 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 17840 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 32261 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 29320 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 28552 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26017 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22026 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19894 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 22054 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
К 2030 году россия потеряет около половины гражданского авиапарка - разведка

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что к 2030 году россия потеряет сотни самолетов из-за санкций, делающих невозможным техническое обслуживание. Из парка перевозчиков выбудут 109 иностранных и 230 советских самолетов, а также более 200 вертолетов.

К 2030 году россия потеряет около половины гражданского авиапарка - разведка

российские авиакомпании, отрезанные санкциями от импорта новых самолетов, запчастей и техобслуживания, к 2030 году рискуют потерять сотни лайнеров. Из парка перевозчиков выбудут 109 иностранных самолетов и еще 230 советских машин, которым 40-60 лет, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

В СВР также сообщили, что в россии планируется списание более 200 вертолетов, большинство из которых – российского производства.

Сейчас у российских перевозчиков 1135 самолетов, из них летают только 1088 – остальные уже разобраны на запчасти. Если тенденция сохранится, через пять лет россия потеряет почти половину гражданского авиапарка

- сообщили в разведке.

В спецслужбе пояснили, что основной причиной этого процесса являются санкции, которые делают невозможным полное техническое обслуживание иностранной техники. Для старых советских самолетов росавиация просто продлевает срок службы до 60 лет, не учитывая фактическое техническое состояние. Кроме того, продлен ресурс двигателей SaM-146 для "Суперджетов".

Государственные планы нарастить собственное производство не выполняются: в 2022–2025 годах российский флот пополнился лишь 13 новыми самолетами вместо запланированных более 120. В 2025 году из 15 запланированных к сдаче бортов авиазаводы смогли передать лишь один

- пояснили в разведке.

Там также добавили, что ради компенсации недостатка москва пытается арендовать самолеты за границей. После отказов Казахстана, Катара, Кувейта и Эфиопии, авиакомпании начали использовать внутренние резервы. Грузовая компания "Волга-Днепр" передала "Аэрофлоту" восемь Boeing’ов, которые разберут на запчасти для поддержки остального флота.

На фоне технического упадка растет международное давление. ИКАО в своей последней резолюции обвинила россию в дестабилизации глобальной аэронавигации из-за систематических помех GPS и призвала прекратить нарушения международного авиационного права

- подытожили в СВР.

Дополнение

На Бельгию оказывается все большее давление, чтобы разрешить использование замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине после того, как Берлин и другие западные столицы изменили свою позицию.

Павел Зинченко

