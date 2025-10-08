российские авиакомпании, отрезанные санкциями от импорта новых самолетов, запчастей и техобслуживания, к 2030 году рискуют потерять сотни лайнеров. Из парка перевозчиков выбудут 109 иностранных самолетов и еще 230 советских машин, которым 40-60 лет, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

В СВР также сообщили, что в россии планируется списание более 200 вертолетов, большинство из которых – российского производства.

Сейчас у российских перевозчиков 1135 самолетов, из них летают только 1088 – остальные уже разобраны на запчасти. Если тенденция сохранится, через пять лет россия потеряет почти половину гражданского авиапарка - сообщили в разведке.

В спецслужбе пояснили, что основной причиной этого процесса являются санкции, которые делают невозможным полное техническое обслуживание иностранной техники. Для старых советских самолетов росавиация просто продлевает срок службы до 60 лет, не учитывая фактическое техническое состояние. Кроме того, продлен ресурс двигателей SaM-146 для "Суперджетов".

Государственные планы нарастить собственное производство не выполняются: в 2022–2025 годах российский флот пополнился лишь 13 новыми самолетами вместо запланированных более 120. В 2025 году из 15 запланированных к сдаче бортов авиазаводы смогли передать лишь один - пояснили в разведке.

Там также добавили, что ради компенсации недостатка москва пытается арендовать самолеты за границей. После отказов Казахстана, Катара, Кувейта и Эфиопии, авиакомпании начали использовать внутренние резервы. Грузовая компания "Волга-Днепр" передала "Аэрофлоту" восемь Boeing’ов, которые разберут на запчасти для поддержки остального флота.

На фоне технического упадка растет международное давление. ИКАО в своей последней резолюции обвинила россию в дестабилизации глобальной аэронавигации из-за систематических помех GPS и призвала прекратить нарушения международного авиационного права - подытожили в СВР.

Дополнение

