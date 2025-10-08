До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що до 2030 року росія втратить сотні літаків через санкції, що унеможливлюють технічне обслуговування. З парку перевізників вибудуть 109 іноземних та 230 радянських літаків, а також понад 200 вертольотів.
російські авіакомпанії, відрізані санкціями від імпорту нових літаків, запчастин і техобслуговування, до 2030 року ризикують втратити сотні лайнерів. З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
В СЗР також повідомили, що в росії планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва.
Зараз у російських перевізників 1135 літаків, із них літають лише 1 088 – решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться, за п’ять років росія втратить майже половину цивільного авіапарку
У спецслужбі пояснили, що основною причиною цього процесу є санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки. Для старих радянських літаків росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Крім того подовжено ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".
Державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один
Там також додали, що заради компенсації нестачі, москва намагається орендувати літаки за кордоном. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім Boeing’ів, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту.
На тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск. ІКАО у своїй останній резолюції звинуватила росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права
Доповнення
На Бельгію чиниться все більший тиск, щоб дозволити використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні після того, як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію.