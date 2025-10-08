$41.320.03
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
17:48 • 2546 перегляди
Зеленський погодив СБУ деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну
17:38 • 3946 перегляди
В Україні схвалили План проходження зими: що він передбачає
Ексклюзив
13:46 • 18607 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
8 жовтня, 12:14 • 33000 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
8 жовтня, 11:52 • 29814 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 28674 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 26131 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 22076 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19951 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка

Київ • УНН

 • 768 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що до 2030 року росія втратить сотні літаків через санкції, що унеможливлюють технічне обслуговування. З парку перевізників вибудуть 109 іноземних та 230 радянських літаків, а також понад 200 вертольотів.

До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка

російські авіакомпанії, відрізані санкціями від імпорту нових літаків, запчастин і техобслуговування, до 2030 року ризикують втратити сотні лайнерів. З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

В СЗР також повідомили, що в росії планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва.

Зараз у російських перевізників 1135 літаків, із них літають лише 1 088 – решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться, за п’ять років росія втратить майже половину цивільного авіапарку

- повідомили у розвідці.

У спецслужбі пояснили, що основною причиною цього процесу є санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки. Для старих радянських літаків росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Крім того подовжено ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".

Державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один

- пояснили в розвідці.

Там також додали, що заради компенсації нестачі, москва намагається орендувати літаки за кордоном. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім Boeing’ів, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту.

На тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск. ІКАО у своїй останній резолюції звинуватила росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права

- підсумували в СЗР.

Доповнення

На Бельгію чиниться все більший тиск, щоб дозволити використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні після того, як Берлін та інші західні столиці змінили свою позицію.

Павло Зінченко

