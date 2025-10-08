До 2030 року росія втратить близько половини цивільного авіапарку - розвідка

російські авіакомпанії, відрізані санкціями від імпорту нових літаків, запчастин і техобслуговування, до 2030 року ризикують втратити сотні лайнерів. З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

В СЗР також повідомили, що в росії планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва.

Зараз у російських перевізників 1135 літаків, із них літають лише 1 088 – решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться, за п’ять років росія втратить майже половину цивільного авіапарку - повідомили у розвідці.

У спецслужбі пояснили, що основною причиною цього процесу є санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки. Для старих радянських літаків росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Крім того подовжено ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".

Державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один - пояснили в розвідці.

Там також додали, що заради компенсації нестачі, москва намагається орендувати літаки за кордоном. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім Boeing’ів, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту.

На тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск. ІКАО у своїй останній резолюції звинуватила росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права - підсумували в СЗР.

Доповнення

