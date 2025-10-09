Повышение НДС в россии приведет к закрытию 20% пунктов выдачи заказов - разведка
Киев • УНН
По данным СВР, повышение НДС в россии приведет к закрытию до 20% пунктов выдачи заказов в 2025-2026 годах. Это повлечет за собой рост цен на маркетплейсах и падение потребительского спроса.
Планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в россии приведет к масштабному сокращению сети пунктов выдачи заказов. В 2025–2026 годах в рф закроются до 20 % таких точек, передает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки.
Повышение НДС на два процентных пункта приведет к формальному росту цен на маркетплейсах на 1,7 %. Однако с учетом логистики, стоимости сырья и комиссий торговых платформ конечное подорожание для потребителей может составить от 5 % до 15 %. А компании с оборотом от 60 до 240 миллионов рублей, которые попадут под новые правила, будут вынуждены поднять цены на 10–25 %
По данным разведки, это ожидаемо снизит потребительский спрос, прежде всего в сегменте дорогих товаров: техники, мебели, премиальной одежды. В результате падения спроса и роста затрат в зоне риска окажутся небольшие франчайзинговые точки с высокой арендой и низким трафиком.
Сейчас в рф насчитывается около 208,4 тысячи пунктов выдачи заказов, из которых 17,2 тысячи – в москве и 7,8 тысячи – в санкт-петербурге. Однако, прогнозируют изменение модели рынка – преимущество будут иметь крупные игроки с мощной логистикой и автоматизированные почтоматы, тогда как мелкие бизнесы будут исчезать. Такие тенденции свидетельствуют о дальнейшем давлении на малый и средний бизнес в россии и обострении экономической стагнации, вызванной налоговыми изменениями, падением покупательной способности и ростом затрат
