российская экономика будет замедляться еще больше до 2028 года, ВВП не превысит 1% – украинская разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины сообщает, что экономика РФ столкнется с длительным замедлением, а рост ВВП до 2028 года будет оставаться на уровне 0,8-1%. Это фактически означает рецессию из-за высокого уровня инфляции, несмотря на заявления Кремля о "мягкой посадке".
Детали
По сравнению с предыдущим прогнозом, который предусматривал рост 1,4–1,2 % на 2025–2027 годы, цифры были снижены до 0,9 %, 0,8 % и 1 % соответственно. Эксперты отмечают отсутствие факторов, которые могли бы поддержать экономику: не ожидается притока инвестиций, внутренний спрос и экспорт остаются слабыми, а дефицит рабочей силы дополнительно сдерживает развитие.
Повышение налогов еще больше угнетает экономическую активность, снижая потребительский спрос и инвестиции. Разрыв между секторами усиливается: оборонно-промышленный комплекс растет, а гражданские отрасли сокращаются. Производство в невоенных сферах падает, предприятия, дающие треть доходов реального сектора, находятся в финансовом стрессе.
Даже российские бизнесмены признают неуправляемость замедления. Глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что обещания "мягкой посадки" не оправдались: в июле 2025 года ВВП вырос лишь на 0,4 % по сравнению с прошлым годом.
Это охлаждение не такое уж мягкое и, главное, неуправляемое
