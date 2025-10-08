$41.320.03
российская экономика будет замедляться еще больше до 2028 года, ВВП не превысит 1% – украинская разведка

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что экономика РФ столкнется с длительным замедлением, а рост ВВП до 2028 года будет оставаться на уровне 0,8-1%. Это фактически означает рецессию из-за высокого уровня инфляции, несмотря на заявления Кремля о "мягкой посадке".

Служба внешней разведки Украины сообщает: экономика России столкнется с длительным замедлением, несмотря на заявления Кремля о "мягкой посадке". По прогнозу Всемирного банка, темпы роста ВВП РФ до 2028 года будут оставаться на уровне 0,8-1 % в год, что фактически означает рецессию из-за высокого уровня инфляции. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

По сравнению с предыдущим прогнозом, который предусматривал рост 1,4–1,2 % на 2025–2027 годы, цифры были снижены до 0,9 %, 0,8 % и 1 % соответственно. Эксперты отмечают отсутствие факторов, которые могли бы поддержать экономику: не ожидается притока инвестиций, внутренний спрос и экспорт остаются слабыми, а дефицит рабочей силы дополнительно сдерживает развитие.

«Замкнутый круг», который разрушает все вокруг: военная экономика РФ ведет мир к климатической катастрофе06.10.25, 14:32 • 2836 просмотров

Повышение налогов еще больше угнетает экономическую активность, снижая потребительский спрос и инвестиции. Разрыв между секторами усиливается: оборонно-промышленный комплекс растет, а гражданские отрасли сокращаются. Производство в невоенных сферах падает, предприятия, дающие треть доходов реального сектора, находятся в финансовом стрессе.

Энергетический кризис в россии: дефицит электроэнергии достигает 25 ГВт - разведка06.10.25, 20:25 • 8022 просмотра

Даже российские бизнесмены признают неуправляемость замедления. Глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что обещания "мягкой посадки" не оправдались: в июле 2025 года ВВП вырос лишь на 0,4 % по сравнению с прошлым годом. 

Это охлаждение не такое уж мягкое и, главное, неуправляемое 

– подчеркнул Шохин.

Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года04.10.25, 23:35 • 5936 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Электроэнергия
Служба внешней разведки Украины
Всемирный банк