Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года
Киев • УНН
В сентябре деловая активность российского бизнеса сократилась до 46,6 пункта по индексу PMI, что является минимумом с октября 2022 года. Это означает спад экономической активности из-за подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций.
В сентябре деловая активность российского бизнеса резко упала. Индекс PMI, отражающий состояние промышленности и сферы услуг, сократился до 46,6 пункта — минимума с октября 2022 года. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Подробности
В Центре противодействия дезинформации отметили, что это означает фактический спад экономической активности: в промышленности он продолжается уже четвертый месяц подряд, а в сфере услуг зафиксирован худший результат с декабря 2022 года.
Из-за подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций против РФ компании сталкиваются с резким ростом издержек. В то же время переложить эти издержки на конечного потребителя становится все сложнее: цены растут медленнее, чем себестоимость. Это еще одно из последствий того, что кремль делает ставку на военную экономику
По информации ЦПД, в условиях полномасштабной войны против Украины в России происходит перераспределение ресурсов в пользу оборонки, тогда как "мирный" бизнес оказывается в состоянии стагнации.
"Несмотря на оптимистичные правительственные прогнозы, реальные показатели демонстрируют, что российская экономика находится в глубоком застое", - добавили в ЦПД.
Напомним
Правительство РФ ожидает дефицит бюджета в $68 млрд к концу 2025 года, что почти вдвое больше предыдущих прогнозов. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов и высокими расходами на войну.
Их экономика катится в ад, а они бомбят все подряд - Трамп о рф26.09.25, 00:17 • 3026 просмотров