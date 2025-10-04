Деловая активность российского бизнеса резко упала до минимума с октября 2022 года

В сентябре деловая активность российского бизнеса резко упала. Индекс PMI, отражающий состояние промышленности и сферы услуг, сократился до 46,6 пункта — минимума с октября 2022 года. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что это означает фактический спад экономической активности: в промышленности он продолжается уже четвертый месяц подряд, а в сфере услуг зафиксирован худший результат с декабря 2022 года.

Из-за подорожания кредитов, повышения налогов и западных санкций против РФ компании сталкиваются с резким ростом издержек. В то же время переложить эти издержки на конечного потребителя становится все сложнее: цены растут медленнее, чем себестоимость. Это еще одно из последствий того, что кремль делает ставку на военную экономику