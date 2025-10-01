Російський уряд очікує, що за підсумками 2025 року дефіцит бюджету становитиме 5,7 трлн рублів (приблизно $68 млрд). Це майже удвічі перевищує попередні прогнози. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Головною причиною є скорочення доходів від нафти та газу, тоді як витрати на війну проти України залишаються на високому рівні. Для покриття дефіциту влада рф підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує збільшити державний борг.

Попри економічні проблеми та рекордний дефіцит бюджету, кремль продовжує жертвувати стабільністю власної держави і перспективами її розвитку заради загарбницької війни проти України - зазначають у ЦПД.

Аналітики зазначають, що це веде до поступового виснаження економіки та загрожує глибокою фінансовою кризою всередині країни.

Нагадаємо

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.

Окрім цього, у росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.