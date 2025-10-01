$41.320.16
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
У росії прогнозують рекордний бюджетний дефіцит у понад $68 млрд - ЦПД

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Уряд рф очікує дефіцит бюджету у $68 млрд до кінця 2025 року, що майже вдвічі більше попередніх прогнозів. Це пов'язано зі скороченням нафтогазових доходів та високими витратами на війну.

У росії прогнозують рекордний бюджетний дефіцит у понад $68 млрд - ЦПД

Російський уряд очікує, що за підсумками 2025 року дефіцит бюджету становитиме 5,7 трлн рублів (приблизно $68 млрд). Це майже удвічі перевищує попередні прогнози. Про це пише УНН із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі 

Головною причиною є скорочення доходів від нафти та газу, тоді як витрати на війну проти України залишаються на високому рівні. Для покриття дефіциту влада рф підвищує податки, запроваджує нові збори для бізнесу та планує збільшити державний борг.

Попри економічні проблеми та рекордний дефіцит бюджету, кремль продовжує жертвувати стабільністю власної держави і перспективами її розвитку заради загарбницької війни проти України

- зазначають у ЦПД.

Аналітики зазначають, що це веде до поступового виснаження економіки та загрожує глибокою фінансовою кризою всередині країни.

Нагадаємо

Нещодавно Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.

Окрім цього, у росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

Вероніка Марченко

