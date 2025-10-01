Российское правительство ожидает, что по итогам 2025 года дефицит бюджета составит 5,7 трлн рублей (приблизительно $68 млрд). Это почти вдвое превышает предыдущие прогнозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Главной причиной является сокращение доходов от нефти и газа, тогда как расходы на войну против Украины остаются на высоком уровне. Для покрытия дефицита власти рф повышают налоги, вводят новые сборы для бизнеса и планируют увеличить государственный долг.

Несмотря на экономические проблемы и рекордный дефицит бюджета, кремль продолжает жертвовать стабильностью собственного государства и перспективами его развития ради захватнической войны против Украины - отмечают в ЦПД.

Аналитики отмечают, что это ведет к постепенному истощению экономики и грозит глубоким финансовым кризисом внутри страны.

Напомним

Недавно Служба внешней разведки Украины сообщала, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Минфин РФ предлагает повысить НДС до 22% и снизить порог для "упрощенки" для покрытия нехватки ресурсов.

Кроме этого, в России налоговая, чтобы компенсировать финансовые потери бюджета из-за полномасштабной войны против Украины, массово рассылает сообщения об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год.