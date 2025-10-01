$41.320.16
30 сентября, 17:35 • 12431 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 21312 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 36945 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 33502 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 43369 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
30 сентября, 08:28 • 68755 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
30 сентября, 07:51 • 33787 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
30 сентября, 07:25 • 27476 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
30 сентября, 06:49 • 24195 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 21835 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
публикации
Эксклюзивы
публикации
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 36945 просмотра
Как перестать покупать ненужные лекарства: простые правила, которые спасут и бюджет, и здоровьеPhoto30 сентября, 13:09 • 23894 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты30 сентября, 08:28 • 68755 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 80312 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 74450 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 5918 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 14350 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 25300 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC30 сентября, 09:31 • 37807 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 31500 просмотра
В россии прогнозируют рекордный бюджетный дефицит более $68 млрд - ЦПД

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Правительство рф ожидает дефицит бюджета в $68 млрд к концу 2025 года, что почти вдвое больше предыдущих прогнозов. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов и высокими расходами на войну.

В россии прогнозируют рекордный бюджетный дефицит более $68 млрд - ЦПД

Российское правительство ожидает, что по итогам 2025 года дефицит бюджета составит 5,7 трлн рублей (приблизительно $68 млрд). Это почти вдвое превышает предыдущие прогнозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали 

Главной причиной является сокращение доходов от нефти и газа, тогда как расходы на войну против Украины остаются на высоком уровне. Для покрытия дефицита власти рф повышают налоги, вводят новые сборы для бизнеса и планируют увеличить государственный долг.

Несмотря на экономические проблемы и рекордный дефицит бюджета, кремль продолжает жертвовать стабильностью собственного государства и перспективами его развития ради захватнической войны против Украины

- отмечают в ЦПД.

Аналитики отмечают, что это ведет к постепенному истощению экономики и грозит глубоким финансовым кризисом внутри страны.

Напомним

Недавно Служба внешней разведки Украины сообщала, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Минфин РФ предлагает повысить НДС до 22% и снизить порог для "упрощенки" для покрытия нехватки ресурсов.

Кроме этого, в России налоговая, чтобы компенсировать финансовые потери бюджета из-за полномасштабной войны против Украины, массово рассылает сообщения об уплате налога на доходы с банковских вкладов за 2024 год.

Вероника Марченко

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Служба внешней разведки Украины
Украина