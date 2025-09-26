$41.410.03
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів

Київ • УНН

 • 1942 перегляди

Російська податкова масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Це пов'язано з компенсацією фінансових втрат бюджету через війну проти України.

У росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що росіяни масово отримали від податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

Це відносно нове зобов’язання, що влада почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, аби компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян

- йдеться у дописі.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках росії.

Базова ставка становить 13 %, а для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів – 15 %. Із 2025 року в росії буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22 %, і саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026-го

- повідомляє СЗР України.

"Хоча влада заявляє про "соціальну справедливість", фактично йдеться про спробу поповнити бюджет, який стрімко виснажують воєнні витрати. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли рф 111 млрд рублів", - додали в розвідці. 

Нагадаємо

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.

Віта Зеленецька

Економіка
Служба зовнішньої розвідки України
Україна