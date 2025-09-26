росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів

У росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає УНН.

Зазначається, що росіяни масово отримали від податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

Це відносно нове зобов’язання, що влада почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, аби компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян

За даними Служби зовнішньої розвідки України, податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках росії.

Базова ставка становить 13 %, а для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів – 15 %. Із 2025 року в росії буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22 %, і саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026-го