росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів
Київ • УНН
У росії податкова, щоб компенсувати фінансові втрати бюджету через повномасштабну війну проти України, масово розсилає повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни масово отримали від податкової повідомлення про сплату податку на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.
Це відносно нове зобов’язання, що влада почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, аби компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян
За даними Служби зовнішньої розвідки України, податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках росії.
Базова ставка становить 13 %, а для громадян із річним доходом понад 5 млн рублів – 15 %. Із 2025 року в росії буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22 %, і саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026-го
"Хоча влада заявляє про "соціальну справедливість", фактично йдеться про спробу поповнити бюджет, який стрімко виснажують воєнні витрати. Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли рф 111 млрд рублів", - додали в розвідці.
Нагадаємо
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.
