Трамп розкритикував дії путіна, заявивши про крах російської економіки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив незадоволення діями путіна і констатував, що російська економіка перебуває на межі краху. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

Деталі

Глава Білого дому висловив своє невдоволення тим, що робить рф і тим, що робить її президент володимир путін.

Я спостерігаю за тим, як поводиться росія і що вона робить. Я дуже незадоволений тим, що робить росія і що робить президент путін. Мені це зовсім не подобається. Це вбивство людей без жодної причини сказав він.

Також президент США висловився про економіку, репутацію і неуспіхи росії на фронті.

"Вони поставили все на карту. Їхня економіка котиться в пекло. Вони бомблять усе підряд. І вони захоплюють дуже мало території, якщо взагалі захоплюють. Насправді, вони втрачають частину території. Тому я думаю, що це дуже погано позначається на репутації росії", - наголосив Дональд Трамп.

Він додав, що ця війна повинна була закінчитися, і якби це "була наша війна, ми б закінчили її за тиждень".

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що росія витратила мільйони доларів на війну проти України, але не захопила жодної території. Він також висловив розчарування в путіні та зазначив, що російські загарбники втратили близько мільйона солдатів.

Президент України Володимир Зеленський відзначив позитивну риторику Дональда Трампа щодо повернення всіх українських територій. Обидва лідери прагнуть якнайшвидшого завершення війни, що стало відомо після інтерв'ю Зеленського для Fox News.

Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський