В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 15525 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 20037 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 49296 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 35018 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 58698 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57951 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 76246 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55900 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47443 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп раскритиковал действия Путина, заявив о крахе российской экономики

Киев • УНН

 • 64 просмотра

Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина, отметив, что российская экономика находится на грани краха. Он также раскритиковал военные действия России, назвав их «убийством людей без всякой причины».

Трамп раскритиковал действия Путина, заявив о крахе российской экономики

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина и констатировал, что российская экономика находится на грани краха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Глава Белого дома выразил свое недовольство тем, что делает РФ и тем, что делает ее президент Владимир Путин.

Я наблюдаю за тем, как ведет себя Россия и что она делает. Я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает президент Путин. Мне это совсем не нравится. Это убийство людей без всякой причины

сказал он.

Также президент США высказался об экономике, репутации и неудачах России на фронте.

"Они поставили все на карту. Их экономика катится в ад. Они бомбят все подряд. И они захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле, они теряют часть территории. Поэтому я думаю, что это очень плохо сказывается на репутации России", - подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что эта война должна была закончиться, и если бы это "была наша война, мы бы закончили ее за неделю".

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Россия потратила миллионы долларов на войну против Украины, но не захватила ни одной территории. Он также выразил разочарование в Путине и отметил, что российские захватчики потеряли около миллиона солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий. Оба лидера стремятся к скорейшему завершению войны, что стало известно после интервью Зеленского для Fox News.

Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский25.09.25, 12:41 • 20036 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Владимир Путин
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина