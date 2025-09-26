Трамп раскритиковал действия Путина, заявив о крахе российской экономики

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил недовольство действиями Путина и констатировал, что российская экономика находится на грани краха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Clash Report.

Детали

Глава Белого дома выразил свое недовольство тем, что делает РФ и тем, что делает ее президент Владимир Путин.

Я наблюдаю за тем, как ведет себя Россия и что она делает. Я очень недоволен тем, что делает Россия и что делает президент Путин. Мне это совсем не нравится. Это убийство людей без всякой причины сказал он.

Также президент США высказался об экономике, репутации и неудачах России на фронте.

"Они поставили все на карту. Их экономика катится в ад. Они бомбят все подряд. И они захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле, они теряют часть территории. Поэтому я думаю, что это очень плохо сказывается на репутации России", - подчеркнул Дональд Трамп.

Он добавил, что эта война должна была закончиться, и если бы это "была наша война, мы бы закончили ее за неделю".

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Россия потратила миллионы долларов на войну против Украины, но не захватила ни одной территории. Он также выразил разочарование в Путине и отметил, что российские захватчики потеряли около миллиона солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил позитивную риторику Дональда Трампа относительно возвращения всех украинских территорий. Оба лидера стремятся к скорейшему завершению войны, что стало известно после интервью Зеленского для Fox News.

