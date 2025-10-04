Ділова активність російського бізнесу різко впала до мінімуму з жовтня 2022 року

У вересні ділова активність російського бізнесу різко впала. Індекс PMI, який відображає стан промисловості та сфери послуг, скоротився до 46,6 пункта — мінімуму з жовтня 2022 року. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це означає фактичний спад економічної активності: у промисловості він триває вже четвертий місяць поспіль, а у сфері послуг зафіксовано найгірший результат з грудня 2022 року.

Через подорожчання кредитів, підвищення податків та західні санкції проти рф компанії стикаються з різким зростанням витрат. Водночас перекласти ці витрати на кінцевого споживача стає дедалі складніше: ціни зростають повільніше, ніж собівартість. Це ще один із наслідків того, що кремль робить ставку на військову економіку - йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, в умовах повномасштабної війни проти України у росії відбувається перерозподіл ресурсів на користь оборонки, тоді як "мирний" бізнес опиняється в стані стагнації.

"Попри оптимістичні урядові прогнози, реальні показники демонструють, що російська економіка перебуває у глибокому застої", - додали у ЦПД.

Нагадаємо

Уряд рф очікує дефіцит бюджету у $68 млрд до кінця 2025 року, що майже вдвічі більше попередніх прогнозів. Це пов'язано зі скороченням нафтогазових доходів та високими витратами на війну.

Їхня економіка котиться в пекло, а вони бомблять все підряд - Трамп про рф