Ділова активність російського бізнесу різко впала до мінімуму з жовтня 2022 року

4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
+11°
1.7м/с
82%
745мм
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Позов проти Tesla: родини звинувачують дверні ручки Cybertruck у загибелі трьох студентів
4 жовтня, 12:54
Атака рф на залізничний вокзал у Шостці: в одному з вагонів виявлено тіло чоловіка
4 жовтня, 14:13
Снігопад накрив Західні Балкани та Велику Британію: тисячі людей залишились без світла, дороги заблоковані
4 жовтня, 14:40
Партія Бабіша перемагає на парламентських виборах у Чехії
17:24
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
4 жовтня, 08:00
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибнаPhoto
3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Україна
Шостка
Сумська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Fox News
Bild
Tesla Cybertruck

У вересні ділова активність російського бізнесу скоротилася до 46,6 пункта за індексом PMI, що є мінімумом з жовтня 2022 року. Це означає спад економічної активності через подорожчання кредитів, підвищення податків та західні санкції.

У вересні ділова активність російського бізнесу різко впала. Індекс PMI, який відображає стан промисловості та сфери послуг, скоротився до 46,6 пункта — мінімуму з жовтня 2022 року. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що це означає фактичний спад економічної активності: у промисловості він триває вже четвертий місяць поспіль, а у сфері послуг зафіксовано найгірший результат з грудня 2022 року.

Через подорожчання кредитів, підвищення податків та західні санкції проти рф компанії стикаються з різким зростанням витрат. Водночас перекласти ці витрати на кінцевого споживача стає дедалі складніше: ціни зростають повільніше, ніж собівартість. Це ще один із наслідків того, що кремль робить ставку на військову економіку

- йдеться у дописі.

За інформацією ЦПД, в умовах повномасштабної війни проти України у росії відбувається перерозподіл ресурсів на користь оборонки, тоді як "мирний" бізнес опиняється в стані стагнації.

"Попри оптимістичні урядові прогнози, реальні показники демонструють, що російська економіка перебуває у глибокому застої", - додали у ЦПД.

Нагадаємо

Уряд рф очікує дефіцит бюджету у $68 млрд до кінця 2025 року, що майже вдвічі більше попередніх прогнозів. Це пов'язано зі скороченням нафтогазових доходів та високими витратами на війну.

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Україна