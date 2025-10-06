«Замкнутый круг», который разрушает все вокруг: военная экономика РФ ведет мир к климатической катастрофе

Greenpeace провел более масштабный анализ окружающей среды России и опубликовал отчет, в котором выражает обеспокоенность экологической ситуацией. Организация акцентирует внимание на том, что милитаризация РФ перевернула системы во всем мире и сейчас угрожает обществу и экологии.

Экологическая организация Гринпис выражает обеспокоенность тем, что переход РФ к военной экономике является "предупреждением для всего мира".

Указывается, что проведен самый масштабный анализ окружающей среды и экологизма в России, начиная с 2022 года. Организация выражает обеспокоенность последствиями изменений, связанных с курсом РФ на милитаризацию и агрессию.

Определены центральные элементы, представляющие угрозу экологии, мировым системам, обществу. Ключевые элементы-угрозы таковы:

Эти три фактора взаимосвязаны, и это система, которая образует "замкнутый круг".

Разрушает общество и природу в самой стране, а также подрывает глобальную стабильность, ускоряет климатический кризис и уничтожает биоразнообразие.