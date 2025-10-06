«Замкнутый круг», который разрушает все вокруг: военная экономика РФ ведет мир к климатической катастрофе
Киев • УНН
Greenpeace опубликовал отчет, выражая обеспокоенность экологической ситуацией в России. Милитаризация РФ угрожает обществу и экологии, ускоряя климатический кризис.
Greenpeace провел более масштабный анализ окружающей среды России и опубликовал отчет, в котором выражает обеспокоенность экологической ситуацией. Организация акцентирует внимание на том, что милитаризация РФ перевернула системы во всем мире и сейчас угрожает обществу и экологии.
Передает УНН со ссылкой на страницу Greenpeace.
Детали
Экологическая организация Гринпис выражает обеспокоенность тем, что переход РФ к военной экономике является "предупреждением для всего мира".
Указывается, что проведен самый масштабный анализ окружающей среды и экологизма в России, начиная с 2022 года. Организация выражает обеспокоенность последствиями изменений, связанных с курсом РФ на милитаризацию и агрессию.
Определены центральные элементы, представляющие угрозу экологии, мировым системам, обществу. Ключевые элементы-угрозы таковы:
- добыча ископаемого топлива;
- авторитаризм;
- милитаризм.
Эти три фактора взаимосвязаны, и это система, которая образует "замкнутый круг".
Разрушает общество и природу в самой стране, а также подрывает глобальную стабильность, ускоряет климатический кризис и уничтожает биоразнообразие.
Это предупреждение для мира о том, что происходит, когда разграбление ресурсов, репрессии и милитаризм становятся основой власти, указано в отчете Greenpeace.
Напомним
С 2022 по 2025 годы Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды приобрели у России сжиженного природного газа на 34,3 млрд евро, указывает исследование Greenpeace. Отчет подчеркивает, что сокращение трубопроводных поставок привело к увеличению импорта российского СПГ.