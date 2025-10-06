$41.230.05
10:30 • 4722 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
10:10 • 10095 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
06:51 • 14682 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
06:06 • 35261 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
06:00 • 23950 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 32862 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 61908 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75212 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 90168 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 167615 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
публикации
Эксклюзивы
«Замкнутый круг», который разрушает все вокруг: военная экономика РФ ведет мир к климатической катастрофе

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Greenpeace опубликовал отчет, выражая обеспокоенность экологической ситуацией в России. Милитаризация РФ угрожает обществу и экологии, ускоряя климатический кризис.

«Замкнутый круг», который разрушает все вокруг: военная экономика РФ ведет мир к климатической катастрофе

Greenpeace провел более масштабный анализ окружающей среды России и опубликовал отчет, в котором выражает обеспокоенность экологической ситуацией. Организация акцентирует внимание на том, что милитаризация РФ перевернула системы во всем мире и сейчас угрожает обществу и экологии.

Передает УНН со ссылкой на страницу Greenpeace.

Детали

Экологическая организация Гринпис выражает обеспокоенность тем, что переход РФ к военной экономике является "предупреждением для всего мира".

Указывается, что проведен самый масштабный анализ окружающей среды и экологизма в России, начиная с 2022 года. Организация выражает обеспокоенность последствиями изменений, связанных с курсом РФ на милитаризацию и агрессию.

Определены центральные элементы, представляющие угрозу экологии, мировым системам, обществу. Ключевые элементы-угрозы таковы:

  • добыча ископаемого топлива;
    • авторитаризм;
      • милитаризм.

        Эти три фактора взаимосвязаны, и это система, которая образует "замкнутый круг".

        Разрушает общество и природу в самой стране, а также подрывает глобальную стабильность, ускоряет климатический кризис и уничтожает биоразнообразие.

        - говорится в отчете.

        Это предупреждение для мира о том, что происходит, когда разграбление ресурсов, репрессии и милитаризм становятся основой власти, указано в отчете Greenpeace.

        Напомним

        С 2022 по 2025 годы Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды приобрели у России сжиженного природного газа на 34,3 млрд евро, указывает исследование Greenpeace. Отчет подчеркивает, что сокращение трубопроводных поставок привело к увеличению импорта российского СПГ.

        Игорь Тележников

        Новости Мира