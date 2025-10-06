"Замкнуте коло", яке руйнує навколо все: військова економіка рф веде світ до кліматичної катастрофи
Київ • УНН
Greenpeace опублікував звіт, висловлюючи занепокоєння екологічною ситуацією в Росії. Мілітаризація РФ загрожує суспільству та екології, прискорюючи кліматичну кризу.
Greenpeace провів масштабніший аналіз довкілля росії та опублікував звіт, в якому висловлює занепокоєння екологічною ситуацією. Організація акцентує на тому, що мілітаризація рф перевернула системи в усьому світі, і наразі загрожує суспільству і екології.
Деталі
Екологічна організація Грінпіс висловлює занепокоєння тим, що перехід рф до військової економіки є "попередженням для всього світу".
Вказується, що проведено наймасштабніший аналіз довкілля та екологізму в росії, починаючи з 2022 року. Організація висловлює занепокоєння наслідками змін, пов'язаних з курсом рф на мілітаризацію і агресію.
Визначено центральні елементи, що становлять загрозу екології, світовим системам, суспільству. Ключові елементи-загрози такі:
- видобуток викопного палива;
- авторитаризм;
- мілітаризм.
Ці три фактори взаємопов'язані, і це система, яка утворює "замкнуте коло".
Руйнує суспільство і природу в самій країні, а також підриває глобальну стабільність, прискорює кліматичну кризу і знищує біорізноманіття.
Це попередження для світу про те, що відбувається, коли розграбування ресурсів, репресії та мілітаризм стають основою влади, вказано у звіті Greenpeace.
Нагадаємо
З 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди придбали у росії скрапленого природного газу на 34,3 млрд євро, вказує дослідження Greenpeace. Звіт підкреслює, що скорочення трубопровідних поставок призвело до збільшення імпорту російського ЗПГ.