Чотири країни ЄС сплатили рф за газ коштів більше, ніж дали Києву - Greenpeace

Київ • УНН

 • 2210 перегляди

З 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди придбали у Росії скрапленого природного газу на 34,3 млрд євро, тоді як Україна отримала від них допомоги на 21,2 млрд євро. Це дослідження Greenpeace підкреслює, що скорочення трубопровідних поставок призвело до збільшення імпорту російського ЗПГ.

Чотири країни ЄС сплатили рф за газ коштів більше, ніж дали Києву - Greenpeace

З 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди придбали у росії скрапленого природного газу на 34,3 млрд євро. За цей же час Україна отримала від них допомоги загалом на 21,2 млрд євро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Greenpeace.

Деталі

30 вересня Greenpeace оприлюднив дослідження під назвою "Пастка СПГ. Залежність Європи від росії та Сполучених Штатів у питанні викопного палива". У документі автори зазначають, що Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди з 24 лютого 2022 року і до червня 2025 року продовжували імпортувати російський "блакитне золото".

За отриманий газ вони сплатили москві більше, ніж сумарно витратили на допомогу Києву. Як зазначено в документі, від названих країн росія отримала 34,3 млрд євро. За той же період допомога Україні сумарно склала 21,2 млрд. євро.

Автори дослідження зазначили, що скорочення поставок газу трубопроводами призвело до того, що попри власні зусилля країни-члени ЄС продовжують нарощувати імпорт російського скрапленого газу на танкерах і до сьогодні.

Торгівлею опікуються енергетичні компанії із світовими іменами, чиї головні офіси знаходяться в Європі - TotalEnergies, Shell, Naturgy та SEFE. З російського боку основним постачальником СПГ до Європи є компанія "Ямал ЗПГ". За оцінкою Greenpeace, з 2022 по 2024 роки її виторг від продажу палива склав 40 млрд доларів. До бюджету рф, "Ямал ЗПГ" сплатив орієнтовно 9,5 млрд доларів податків.

На ці гроші росія могла б теоретично профінансувати виробництво дев'яти з половиною мільйонів артилерійських снарядів калібром 152 мм, або 271 тисяч дронів Shahed, або 2686 бойових танків T-90M

- підрахували автори.

Автори дослідження підкреслюють, що постачання газу з росії до Європи не припиниться протягом найближчих років. Навіть попри заборону на імпорт російського скрапленого газу до ЄС, яка набере чинності з січня 2027 року та повну заборону на транзакції з "Роснефть" та "Газпромнефть", передбачені  19-й пакетом антивоєнних санкцій ЄС щодо росії.

У Єврокомісії намір відмовитися від російського "блакитного палива" висловлювали вже давно. Проте ймовірною датою такого кроку у Брюсселі ще нещодавно називали кінець 2027 року. Терміни були зрушені на фоні тиску на ЄС з боку Дональда Трампа, який звинуватив європейські країни у "фінансуванні війни" росії проти України.

Проте, за оцінкою Greenpeace, відмова від російських енергоресурсів загрожує Євросоюзу переходом в аналогічну залежність від США. Лише за першу половину 2025 року до ЄС із США було імпортовано 52,7 млрд кубометрів ЗПГ

- йдеться у дослідженні організації.

Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт10.09.25, 18:04 • 52850 переглядiв

Лілія Подоляк

