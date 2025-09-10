$41.120.13
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Євросоюз розглядає можливість швидшого припинення імпорту російських нафти та газу. Це пов'язано з тиском США, які вимагають різкого збільшення закупівель американського СПГ та вирівнювання торговельного балансу.

Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт

Європейський союз розглядає можливість швидше припинити імпорт російських нафти та газу в рамках нових санкцій проти москви, заявила в середу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Заява пролунала після закликів США повністю зупинити закупівлю російської нафти.

ЄС опинився під тиском Сполучених Штатів, які вимагають різкого збільшення закупівель американського СПГ, що зумовить відмову від російського продукту.  Про це журналісту УНН розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

У своєму зверненні до Європейського парламенту фон дер Ляєн заявила, що ЄС "розглядає питання прискореної відмови від російського блакитного палива у рамках 19-го пакету санкцій, який зараз готується. кремль ж у понеділок заявив, що жодні санкції ніколи не змусять росію змінити "курс" у війні в Україні.

Скільки ЄС імпортує російського газу

За даними Євростату, у першому півріччі 2025 року імпортував з росії скрапленого природного газу (СПГ) на суму близько 4,48 мільярда євро, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Причина цього зростання полягає у прагненні країнами ЄС накопичити дешевий продукт перед запровадженням нових санкцій.

За словами Олега Пендзина, ЄС на шляху до відмови від російського скрапленого газу з декількох причин, одна з яких - це фінансування війни, але вона не основна.

Річ у тому, що Європа і Сполучені Штати Америки підписали торгівельну угоду, де Європа взяла на себе зобов'язання зробити певні зміни у законодавстві по технічному регулюванні й по антимонопольній політиці. Паралельно із цим Європа зобов'язалася різко збільшити загальний обсяг купівлі у Сполучених Штатів Америки товарних позицій для того, щоби вирівняти торгівельний баланс, який на сьогоднішній момент в більшому ступені на користь Європи, пояснює економіст.

Тиск США

Сполучені Штати Америки закликали Європейський Союз припинити імпорт російських енергоносіїв, ув’язавши це питання з можливістю запровадження нових санкцій проти росії.  ЄС має збільшити імпорт енергоресурсів зі США в рамках торгівельної угоди, за якою європейська сторона зобов’язалася закупити американських енергоносіїв на $750 млрд до кінця 2028 року.

Як вказав Пендзин, ….. 

Таким чином запускаючи американський скраплений газ, Європі треба "видавлювати російський". Але постає проблема у тому, що він - дешевший.

"Всі усвідомлюють, що, напевно, в 19-му пакеті санкцій з'являться згадки про скраплений газ, тому що на цьому потужно наполягає Америка. Але через те, що російський газ є дешевшим, європейські країни хочуть максимально закупитися по дешевих цінах, щоб тоді, коли буде прийнятий 19-й пакет санкцій з російським скрапленим газом, вони мали певний фінансовий зиск", - каже Пендзин.

При цьому він наголошує, що у будь-якому випадку США будуть тиснути на Європу для того, щоб Європа активно збільшувала загальний обсяг купівлі їх товарних позицій і таким чином у 19 пакеті санкцій проти рф поява заборони на російського СПГ неминуча.

"Це найбільш вірогідний варіант, що це буде газ, тому будуть заподіяні якісь внутрішні механізми в Європейському Союзі для того, щоби максимально перейти з російського скрапленого газу на європейський, на американський", - додав він.

Пендзин пояснив це "достатньо складними стосунками з американцями" у Європі. Не без причини введенних мит.

"США ж зараз, ви ж знаєте, що незважаючи на те, що вони формально домовилися на 15%  мита, поки що вони тримають 27,5 % на європейський  автомобільний експорт, доти, доки не будуть зміни в законодавстві, а по-друге, вирівняння торговельного балансу", - пояснив економіст.

Тож експерт зазначає, що Європа "зацікавлена якомога швидше виконати ті завдання, які вони пообіцяли виконати в межах торговельної угоди між Сполученими Штатами Америки і Європою".

Угорщина та Словаччина також опинились під тиском

Щодо Угорщини і Словаччини, Пендзин пояснив, що "там більша проблема - це російська нафта, аніж російський газ". Втім Угорщина має контракт із рф на постачання газу до 2036 року по зниженній цінні і вони продовжують його отримати шляхом заміщення на Європейський газ з Балкан через "Турецький потік". За словами експерта,  тиск Європи та США можуть змінити цю картину, втім спрогнозувати подальший розвиток подій наразі важко.

"Вони безперечно тримаються за цей дешевий продукт, прикриваючись тим, що це є єдиний спосіб, яким чином от врятувати економічний стан пересічних угорців і словаків. Як будуть розгортатися події, я зараз не скажу, але тиск є на них достатньо серйозний. Зі сторони і Європейського Союзу Сполучених Штатів Америки", - підсумував Пендзин.

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Європейський парламент
Європейський Союз
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна