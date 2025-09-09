$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 26741 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогін
Ексклюзив
07:10 • 38691 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер "Heel" відновлює роботу після прямого влучання російського дрона
Ексклюзив
07:01 • 35594 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомості
06:31 • 23113 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 21672 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24117 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 36675 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 49765 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
8 вересня, 12:50 • 28571 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49582 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та поранені
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На створення децентралізованих газорозподільчих потужностей піде 2-3 роки - експерт

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В Україні активно впроваджуються децентралізовані газорозподільчі потужності, 152 мегавати вже підключено. Проте реальні результати очікуються не раніше ніж через 2-3 роки через потребу в коштах та обладнанні.

На створення децентралізованих газорозподільчих потужностей піде 2-3 роки - експерт

В Україні активно впроваджуються децентралізовані газорозподільчі потужності. Втім, ці проекти потребують грошей і обладнання та почнуть діяти не раніше, ніж через два-три роки, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, пише УНН.

Деталі

У 2024 році було побудовано та підключено до системи 152 мегавати децентралізованих газорозподільчих потужностей. Децентралізація набирає обертів. Будується доволі багато проєктів і відбувається розвиток в цілому цього напрямку, але реальні його результати, щоб ми, як країна, відчували, і щоб це реально підтримувало енергосистему, я не очікую раніше ніж два, два з половиною, три роки

- повідомив Харченко.

Харченко також додав, що всі ці проекти почнуть діяти не раніше, ніж через два-три роки, адже всі ці зусилля потребують грошей і обладнання. 

Всі проекти потребують часу. Вам потрібно зібрати гроші, купити обладнання, привезти його, встановити, зробити так, щоб воно працювало. Те обладнання, яке було закуплене у донорів 2023 року, дай Боже, щоб до цього Нового року почало працювати

- зазначив експерт.

Експерт додав, що за обсягами генерації лідирує Київ. Також багато ресурсів у цей процес вкладають міста, які найбільше постраждали від ворожих ударів, зокрема Харків і Олеса.

Київ є однозначним лідером. Київ робить зараз по обсягам генерації робить більше, ніж уся інша країна. Харків та Одеса – кризові регіони. Ті, в кого ситуація найгірша – ті роблять більше, більше сил та інвестицій залучаються. Ті, кому болить – ті і працюють

 - пояснив Олександр Харченко.

Доповнення

Деякі українські міста залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. Найбільший ризик - у Кривому Розі, Сумах, Харкові, Миколаєві та Одесі, де підготовка до зими потребує "потрійної енергії".

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономікаТехнології
Електроенергія
Україна
Кривий Ріг
Миколаїв
Одеса
Суми
Київ
Харків