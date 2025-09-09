На створення децентралізованих газорозподільчих потужностей піде 2-3 роки - експерт
Київ • УНН
В Україні активно впроваджуються децентралізовані газорозподільчі потужності, 152 мегавати вже підключено. Проте реальні результати очікуються не раніше ніж через 2-3 роки через потребу в коштах та обладнанні.
В Україні активно впроваджуються децентралізовані газорозподільчі потужності. Втім, ці проекти потребують грошей і обладнання та почнуть діяти не раніше, ніж через два-три роки, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, пише УНН.
Деталі
У 2024 році було побудовано та підключено до системи 152 мегавати децентралізованих газорозподільчих потужностей. Децентралізація набирає обертів. Будується доволі багато проєктів і відбувається розвиток в цілому цього напрямку, але реальні його результати, щоб ми, як країна, відчували, і щоб це реально підтримувало енергосистему, я не очікую раніше ніж два, два з половиною, три роки
Харченко також додав, що всі ці проекти почнуть діяти не раніше, ніж через два-три роки, адже всі ці зусилля потребують грошей і обладнання.
Всі проекти потребують часу. Вам потрібно зібрати гроші, купити обладнання, привезти його, встановити, зробити так, щоб воно працювало. Те обладнання, яке було закуплене у донорів 2023 року, дай Боже, щоб до цього Нового року почало працювати
Експерт додав, що за обсягами генерації лідирує Київ. Також багато ресурсів у цей процес вкладають міста, які найбільше постраждали від ворожих ударів, зокрема Харків і Олеса.
Київ є однозначним лідером. Київ робить зараз по обсягам генерації робить більше, ніж уся інша країна. Харків та Одеса – кризові регіони. Ті, в кого ситуація найгірша – ті роблять більше, більше сил та інвестицій залучаються. Ті, кому болить – ті і працюють
Доповнення
Деякі українські міста залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. Найбільший ризик - у Кривому Розі, Сумах, Харкові, Миколаєві та Одесі, де підготовка до зими потребує "потрійної енергії".