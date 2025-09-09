На створення децентралізованих газорозподільчих потужностей піде 2-3 роки - експерт

В Україні активно впроваджуються децентралізовані газорозподільчі потужності. Втім, ці проекти потребують грошей і обладнання та почнуть діяти не раніше, ніж через два-три роки, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу, пише УНН.

У 2024 році було побудовано та підключено до системи 152 мегавати децентралізованих газорозподільчих потужностей. Децентралізація набирає обертів. Будується доволі багато проєктів і відбувається розвиток в цілому цього напрямку, але реальні його результати, щоб ми, як країна, відчували, і щоб це реально підтримувало енергосистему, я не очікую раніше ніж два, два з половиною, три роки