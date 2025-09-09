На создание децентрализованных газораспределительных мощностей уйдет 2-3 года - эксперт

В Украине активно внедряются децентрализованные газораспределительные мощности. Впрочем, эти проекты нуждаются в деньгах и оборудовании и начнут действовать не раньше, чем через два-три года, пояснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, пишет УНН.

В 2024 году было построено и подключено к системе 152 мегаватта децентрализованных газораспределительных мощностей. Децентрализация набирает обороты. Строится довольно много проектов и происходит развитие в целом этого направления, но реальные его результаты, чтобы мы, как страна, чувствовали, и чтобы это реально поддерживало энергосистему, я не ожидаю раньше чем два, два с половиной, три года