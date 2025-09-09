$41.250.03
На создание децентрализованных газораспределительных мощностей уйдет 2-3 года - эксперт

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В Украине активно внедряются децентрализованные газораспределительные мощности, 152 мегаватта уже подключены. Однако реальные результаты ожидаются не ранее чем через 2-3 года из-за потребности в средствах и оборудовании.

На создание децентрализованных газораспределительных мощностей уйдет 2-3 года - эксперт

В Украине активно внедряются децентрализованные газораспределительные мощности. Впрочем, эти проекты нуждаются в деньгах и оборудовании и начнут действовать не раньше, чем через два-три года, пояснил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга, пишет УНН.

Детали

В 2024 году было построено и подключено к системе 152 мегаватта децентрализованных газораспределительных мощностей. Децентрализация набирает обороты. Строится довольно много проектов и происходит развитие в целом этого направления, но реальные его результаты, чтобы мы, как страна, чувствовали, и чтобы это реально поддерживало энергосистему, я не ожидаю раньше чем два, два с половиной, три года

- сообщил Харченко.

Харченко также добавил, что все эти проекты начнут действовать не раньше, чем через два-три года, ведь все эти усилия требуют денег и оборудования.  

Все проекты требуют времени. Вам нужно собрать деньги, купить оборудование, привезти его, установить, сделать так, чтобы оно работало. То оборудование, которое было закуплено у доноров в 2023 году, дай Бог, чтобы к этому Новому году начало работать

- отметил эксперт.

Эксперт добавил, что по объемам генерации лидирует Киев. Также много ресурсов в этот процесс вкладывают города, которые больше всего пострадали от вражеских ударов, в частности Харьков и Одесса.

Киев является однозначным лидером. Киев делает сейчас по объемам генерации делает больше, чем вся остальная страна. Харьков и Одесса – кризисные регионы. Те, у кого ситуация наихудшая – те делают больше, больше сил и инвестиций привлекаются. Те, кому болит – те и работают

 - пояснил Александр Харченко.

Дополнение

Некоторые украинские города остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак. Наибольший риск - в Кривом Роге, Сумах, Харькове, Николаеве и Одессе, где подготовка к зиме требует "тройной энергии".

Павел Зинченко

