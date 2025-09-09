Опалювальний сезон 2025: експерт сказав, які міста у зоні ризику зриву

$41.250.03
Ексклюзив
07:55 • 16391 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони Photo
Ексклюзив
07:10 • 23030 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 22397 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 15725 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 15891 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 21426 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 34381 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 43486 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28143 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 48857 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня
У Білій Церкві хлопець побив двох людей: поліція затримала зловмисника
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 22988 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 22362 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Запоріжжя
Білорусь
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion Week
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Фейкові новини
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Опалювальний сезон 2025: експерт сказав, які міста у зоні ризику зриву

Київ • УНН

 • 102 перегляди

П'ять українських міст, включаючи Кривий Ріг, Суми, Харків, Миколаїв та Одесу, залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. У Кривому Розі понад 450 будинків можуть залишитися без опалення другий рік поспіль.

Опалювальний сезон 2025: експерт сказав, які міста у зоні ризику зриву

Деякі українські міста залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. Найбільший ризик - у Кривому Розі, Сумах, Харкові, Миколаєві та Одесі, де підготовка до зими потребує "потрійної енергії". Про це під час брифінгу сказав Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, передає УНН.

Деталі

На жаль можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику, де відверто не готові й це Кривий Ріг, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення і цілком вимальовується перспектива залишитися їм без опалення і цього року. Є й інші міста великого ризику - це Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, бо ніхто ці серйозні ракетні атаки зупинити не може і там зона підвищеного ризику

 - сказав він, зазначивши, що в цих містах до опалювального сезону треба готуватися "із потроєною енергією".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єрка Юлія Свириденко, коментуючи проходження опалювального сезону 2025/2026, наголосила, що стан готовності інфраструктури по основних секторах - понад 80%.

За її словами, також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють житло самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт-год електроенергії щомісяця.

Альона Уткіна

Суспільство
Електроенергія
Кривий Ріг
Миколаїв
Одеса
Суми
Харків