Опалювальний сезон 2025: експерт сказав, які міста у зоні ризику зриву

Деякі українські міста залишаються під загрозою зриву опалювального сезону через наслідки ракетних атак. Найбільший ризик - у Кривому Розі, Сумах, Харкові, Миколаєві та Одесі, де підготовка до зими потребує "потрійної енергії". Про це під час брифінгу сказав Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, передає УНН.

Деталі

На жаль можна констатувати, що є міста підвищених зон ризику, де відверто не готові й це Кривий Ріг, де минулого року понад 450 будинків так і залишились без опалення і цілком вимальовується перспектива залишитися їм без опалення і цього року. Є й інші міста великого ризику - це Суми, Харків, Миколаїв, Одеса, бо ніхто ці серйозні ракетні атаки зупинити не може і там зона підвищеного ризику - сказав він, зазначивши, що в цих містах до опалювального сезону треба готуватися "із потроєною енергією".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єрка Юлія Свириденко, коментуючи проходження опалювального сезону 2025/2026, наголосила, що стан готовності інфраструктури по основних секторах - понад 80%.

За її словами, також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють житло самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт-год електроенергії щомісяця.