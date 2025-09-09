Отопительный сезон 2025: эксперт сказал, какие города в зоне риска срыва

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 16272 просмотра
В россии в результате взрывов выведены из строя еще два газопроводаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 22836 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 22224 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
06:31 • 15640 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 15818 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 21386 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 34349 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 43388 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28137 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 48852 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
54%
754мм
Популярные новости
Украинцев в Польше ждут штрафы за вождение авто: что меняется с 1 октября9 сентября, 00:42 • 14647 просмотра
В Белой Церкви парень избил двух человек: полиция задержала злоумышленникаPhoto9 сентября, 01:19 • 17191 просмотра
Заплатив миллион долларов: рэпер Diddy был заказчиком убийства Тупака Шакура9 сентября, 01:55 • 18839 просмотра
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС9 сентября, 02:16 • 15583 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 12426 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 13008 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 22845 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
07:01 • 22233 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 43393 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 35794 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 10472 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 21257 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 20784 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 89319 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 47309 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Отопительный сезон 2025: эксперт сказал, какие города в зоне риска срыва

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Пять украинских городов, включая Кривой Рог, Сумы, Харьков, Николаев и Одессу, остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак. В Кривом Роге более 450 домов могут остаться без отопления второй год подряд.

Отопительный сезон 2025: эксперт сказал, какие города в зоне риска срыва

Некоторые украинские города остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак. Наибольший риск - в Кривом Роге, Сумах, Харькове, Николаеве и Одессе, где подготовка к зиме требует "тройной энергии". Об этом во время брифинга сказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, передает УНН.

Детали

К сожалению, можно констатировать, что есть города повышенных зон риска, где откровенно не готовы, и это Кривой Рог, где в прошлом году более 450 домов так и остались без отопления, и вполне вырисовывается перспектива остаться им без отопления и в этом году. Есть и другие города большого риска - это Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, потому что никто эти серьезные ракетные атаки остановить не может, и там зона повышенного риска

 - сказал он, отметив, что в этих городах к отопительному сезону нужно готовиться "с утроенной энергией".

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер Юлия Свириденко, комментируя прохождение отопительного сезона 2025/2026, подчеркнула, что состояние готовности инфраструктуры по основным секторам - более 80%.

По ее словам, также запустили программу для 238 прифронтовых общин с населением 6,6 млн человек. Для семей, которые отапливают жилье самостоятельно, будет адресная поддержка - 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт-ч электроэнергии ежемесячно.

Алена Уткина

Общество
Электроэнергия
Кривой Рог
Николаев
Одесса
Сумы
Харьков