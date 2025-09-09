Отопительный сезон 2025: эксперт сказал, какие города в зоне риска срыва

Некоторые украинские города остаются под угрозой срыва отопительного сезона из-за последствий ракетных атак. Наибольший риск - в Кривом Роге, Сумах, Харькове, Николаеве и Одессе, где подготовка к зиме требует "тройной энергии". Об этом во время брифинга сказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, передает УНН.

Детали

К сожалению, можно констатировать, что есть города повышенных зон риска, где откровенно не готовы, и это Кривой Рог, где в прошлом году более 450 домов так и остались без отопления, и вполне вырисовывается перспектива остаться им без отопления и в этом году. Есть и другие города большого риска - это Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, потому что никто эти серьезные ракетные атаки остановить не может, и там зона повышенного риска - сказал он, отметив, что в этих городах к отопительному сезону нужно готовиться "с утроенной энергией".

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер Юлия Свириденко, комментируя прохождение отопительного сезона 2025/2026, подчеркнула, что состояние готовности инфраструктуры по основным секторам - более 80%.

По ее словам, также запустили программу для 238 прифронтовых общин с населением 6,6 млн человек. Для семей, которые отапливают жилье самостоятельно, будет адресная поддержка - 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт-ч электроэнергии ежемесячно.