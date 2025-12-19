$42.340.00
15:48 • 3324 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 7418 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 8836 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
14:21 • 16620 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
14:08 • 15601 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
12:39 • 13797 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 15635 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 12721 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 20490 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 11039 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров

Киев • УНН

 • 832 просмотра

На Запорожском направлении российские военные атакуют собственные позиции из-за отсутствия координации и актуальных карт. Агенты движения АТЕШ сообщают, что командование пытается скрыть эти инциденты, списывая их на ошибки в картах.

Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров

На Запорожском участке фронта в рядах российских оккупационных войск зафиксированы случаи "дружественного огня" с катастрофическими последствиями. Из-за отсутствия координации и актуальных карт российское командование отправляет штурмовые группы атаковать позиции собственных же подразделений. Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в составе 1441-го мотострелкового полка РФ, пишет УНН.

Детали

Один из агентов движения рассказал детали недавнего инцидента. Штурмовую группу отправили в ночную атаку без точных координат и обновленных данных о расположении войск. Оккупанты выполнили задачу: вступили в бой и провели зачистку объекта. Однако после осмотра тел погибших выяснилось, что они ликвидировали военнослужащих из соседнего российского подразделения.

Попытки скрыть некомпетентность

Командование полка пытается замять скандал, списывая трагедию на "ошибки в картах" и внезапное "смещение рубежей". Однако среди личного состава царит понимание, что причиной смертей стал полный хаос в управлении и отсутствие связи между частями.

Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями 

– отмечают информаторы АТЕШ. 

Такие инциденты все больше подрывают моральное состояние захватчиков, которые осознают, что могут стать жертвой не только украинских Сил обороны, но и собственных офицеров.

оккупанты на Покровском направлении массово калечат себя, чтобы избежать "мясных штурмов" – АТЕШ16.12.25, 19:57 • 5362 просмотра

Степан Гафтко

