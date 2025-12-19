Хаос РФ на Запорожском направлении: оккупанты штурмуют собственные позиции из-за некомпетентности командиров
Киев • УНН
На Запорожском направлении российские военные атакуют собственные позиции из-за отсутствия координации и актуальных карт. Агенты движения АТЕШ сообщают, что командование пытается скрыть эти инциденты, списывая их на ошибки в картах.
На Запорожском участке фронта в рядах российских оккупационных войск зафиксированы случаи "дружественного огня" с катастрофическими последствиями. Из-за отсутствия координации и актуальных карт российское командование отправляет штурмовые группы атаковать позиции собственных же подразделений. Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ, действующие в составе 1441-го мотострелкового полка РФ, пишет УНН.
Детали
Один из агентов движения рассказал детали недавнего инцидента. Штурмовую группу отправили в ночную атаку без точных координат и обновленных данных о расположении войск. Оккупанты выполнили задачу: вступили в бой и провели зачистку объекта. Однако после осмотра тел погибших выяснилось, что они ликвидировали военнослужащих из соседнего российского подразделения.
Попытки скрыть некомпетентность
Командование полка пытается замять скандал, списывая трагедию на "ошибки в картах" и внезапное "смещение рубежей". Однако среди личного состава царит понимание, что причиной смертей стал полный хаос в управлении и отсутствие связи между частями.
Солдаты рискуют жизнью не из-за противника, а из-за некомпетентности командиров и отсутствия связи между подразделениями
Такие инциденты все больше подрывают моральное состояние захватчиков, которые осознают, что могут стать жертвой не только украинских Сил обороны, но и собственных офицеров.
