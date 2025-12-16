$42.250.05
оккупанты на Покровском направлении массово калечат себя, чтобы избежать "мясных штурмов" – АТЕШ

Киев • УНН

 • 440 просмотра

российские солдаты 1441-го мотострелкового полка рф начали массово совершать самокалечения из-за неадекватных приказов командования на Покровском направлении. Это единственный способ избежать отправки на передовую для выполнения самоубийственных задач.

оккупанты на Покровском направлении массово калечат себя, чтобы избежать "мясных штурмов" – АТЕШ

Военнослужащие 1441-го мотострелкового полка РФ начали массово совершать членовредительство из-за неадекватных приказов командования на Покровском направлении. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", ссылаясь на данные своих агентов в Донецком военном госпитале, пишет УНН.

Детали

Партизаны фиксируют резкий приток оккупантов с нетипичными ранениями. В частных разговорах солдаты признаются, что наносят себе вред намеренно. Это единственный для них способ попасть в госпиталь и избежать отправки на передовую для выполнения самоубийственных задач.

Главные причины массового членовредительства в подразделениях РФ – это штурмы "любой ценой": солдат бросают на украинские позиции без техники, надлежащей подготовки и укреплений.

Также оккупанты жалуются на дефицит элементарных ресурсов для ведения боя. За отказ идти в бой солдатам угрожают карцером, расправой или лишением выплат.

В такой обстановке некоторые бойцы пытаются искусственно вывести себя из строя – получить легкое ранение, надеясь переждать волну штурмов в тылу 

– отмечают в "АТЕШ".

Однако, по данным подполья, такая "тактика" не всегда спасает оккупантов: многих после минимального лечения возвращают обратно на фронт. Ситуация свидетельствует о глубоком кризисе и низком морально-психологическом состоянии в российских подразделениях на одном из самых горячих участков фронта.

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Столкновения
Украина
Донецк
Купянск