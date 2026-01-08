Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше

$42.720.15
49.920.12
ukenru
10:13 • 10156 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 6808 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
07:21 • 42422 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 34469 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 36248 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44028 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 45218 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 33686 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 30144 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 29210 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.9м/с
93%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 21162 просмотра
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 6264 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 23216 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 22128 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18122 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 55703 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 60641 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 63726 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 103328 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 140321 просмотра
Актуальные люди
Алексей Белошицкий
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 18404 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 31526 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 57475 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 76757 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 118464 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фокс Ньюс
Financial Times

Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше

Киев • УНН

 • 3556 просмотра

Из-за сложных зимних погодных условий введен запрет на движение грузового транспорта на участках автодорог М-06 и Н-22 в Ровенской и Житомирской областях. Дороги заснежены, сильный снег и метели затрудняют движение.

Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше

В Ровенской и Житомирской областях из-за сложных зимних погодных условий ввели запрет на движение грузовиков на участках дорог М-06 и Н-22, в большинстве областей основные дороги заснежены, на утро сильный снег с приростом 10-15 см за ночь был в 5 областях, умеренный до 10 см - еще в четырех, и непогода движется дальше, сообщили в четверг в Агентстве восстановления, пишет УНН.

Ограничение движения

В связи со сложными погодными условиями введен запрет движения: грузового транспорта на участках автодорог М-06 и Н-22 в Ровенской и Житомирской областях

- сообщили в агентстве.

Дорожники указали, что "сложная ситуация остается на отрезках дороги М-06 и Н-22".

Действуют ограничения движения. В Ровенской области на автодороге М-06 временно ограничено движение для грузовиков. Также в Житомирской области действуют ограничения движения на М-06 в сторону Ровно. Дополнительно может быть ограничен проезд в сторону Ровно из Львовской области

- говорится в сообщении.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль указал, что "сложная дорожная ситуация сейчас сложилась на трассе Киев-Чоп в Дубенском районе". "Дорожные службы работают, впрочем, на нескольких отрезках там образовались пробки. Пока работает техника, движение приостановлено. Как только работы будут завершены, его возобновят. Поэтому призываю водителей временно воздержаться от поездок из Ровно в сторону Дубно", - написал Коваль в Telegram.

Движение грузовиков на трассе Киев-Чоп ограничили в Ровенской области из-за снегопада08.01.26, 12:01 • 2160 просмотров

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко отметил, что на Житомирщине "ограничения действуют на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп на участке км 152–258 - от объездной дороги города Житомира в направлении Ровно".

В результате метели, как сообщили дорожники, наблюдается резкое ухудшение видимости. Водителей просят воздержаться от поездок.

"Непогода движется дальше: Ровенская, Хмельницкая, Винницкая области. Далее - Киевская", - подчеркнули дорожники.

Указано, что на дорогах государственного значения дорожными организациями проводятся снегоочистительные работы и обработка покрытия дорог противогололедными материалами, техника подрядных организаций работает круглосуточно для обеспечения стабильного движения по автодорогам.

Погодные условия

Сложные погодные условия, как отметили дорожники, вызваны активными снеговыми циклонами.

По состоянию на утро сильный снег (10-15 см за ночь) наблюдается в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях; умеренный (до 10 см) - в Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях. Также ледяной дождь при температуре воздуха -4-2 в Винницкой, Киевской, Черниговской областях; дожди в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях

- сообщили в агентстве.

Как отмечается, "покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей заснежено, на всех перевальных участках дорог выпадает умеренный снег (10-20 см за ночь)".

Дополнение

На 8 января Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение. В Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидаются значительный снег и метели. В Киевской, Черниговской и Черкасской - значительный мокрый снег, дождь, гололед и налипание мокрого снега. Днем в западных, южных и центральных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей - гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах. Советуем водителям воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости и при планировании маршрутов учитывать сложные погодные условия", - подчеркнули дорожники.

Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили08.01.26, 11:50 • 21845 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПАвтоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Черновицкая область
Львовская область
Хмельницкая область
Ровненская область
Винницкая область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Харьковская область
Полтавская область
Волынская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Киев