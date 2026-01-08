Метель в Украине: запрет на движение грузовиков расширился, на западе за ночь выпало до 15 см снега и непогода движется дальше

В Ровенской и Житомирской областях из-за сложных зимних погодных условий ввели запрет на движение грузовиков на участках дорог М-06 и Н-22, в большинстве областей основные дороги заснежены, на утро сильный снег с приростом 10-15 см за ночь был в 5 областях, умеренный до 10 см - еще в четырех, и непогода движется дальше, сообщили в четверг в Агентстве восстановления, пишет УНН.

В связи со сложными погодными условиями введен запрет движения: грузового транспорта на участках автодорог М-06 и Н-22 в Ровенской и Житомирской областях

Дорожники указали, что "сложная ситуация остается на отрезках дороги М-06 и Н-22".

Действуют ограничения движения. В Ровенской области на автодороге М-06 временно ограничено движение для грузовиков. Также в Житомирской области действуют ограничения движения на М-06 в сторону Ровно. Дополнительно может быть ограничен проезд в сторону Ровно из Львовской области

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль указал, что "сложная дорожная ситуация сейчас сложилась на трассе Киев-Чоп в Дубенском районе". "Дорожные службы работают, впрочем, на нескольких отрезках там образовались пробки. Пока работает техника, движение приостановлено. Как только работы будут завершены, его возобновят. Поэтому призываю водителей временно воздержаться от поездок из Ровно в сторону Дубно", - написал Коваль в Telegram.

Движение грузовиков на трассе Киев-Чоп ограничили в Ровенской области из-за снегопада

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко отметил, что на Житомирщине "ограничения действуют на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп на участке км 152–258 - от объездной дороги города Житомира в направлении Ровно".

В результате метели, как сообщили дорожники, наблюдается резкое ухудшение видимости. Водителей просят воздержаться от поездок.

"Непогода движется дальше: Ровенская, Хмельницкая, Винницкая области. Далее - Киевская", - подчеркнули дорожники.

Указано, что на дорогах государственного значения дорожными организациями проводятся снегоочистительные работы и обработка покрытия дорог противогололедными материалами, техника подрядных организаций работает круглосуточно для обеспечения стабильного движения по автодорогам.

Сложные погодные условия, как отметили дорожники, вызваны активными снеговыми циклонами.

По состоянию на утро сильный снег (10-15 см за ночь) наблюдается в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях; умеренный (до 10 см) - в Волынской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях. Также ледяной дождь при температуре воздуха -4-2 в Винницкой, Киевской, Черниговской областях; дожди в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях