Движение грузовиков на трассе Киев-Чоп ограничили в Ровенской области из-за снегопада

$42.720.15
49.920.12
ukenru
09:50 • 814 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo
07:21 • 28792 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
06:38 • 23151 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 26708 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 36735 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 40636 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 30561 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 29018 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 28231 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 49203 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
98%
737мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Днепр и область: каникулы в школах продлили до 9 января8 января, 00:10 • 21146 просмотра
В США офицер миграционной службы застрелил американскую гражданку во время рейда по поимке нелегаловPhoto8 января, 01:52 • 22241 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма8 января, 02:27 • 8098 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо04:35 • 10549 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс07:54 • 7550 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 41530 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 46284 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 49195 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 89280 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 126369 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Алексей Белошицкий
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Днепр
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 2264 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 21248 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 48195 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 67614 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 109517 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
ТикТок
Google Play

Движение грузовиков на трассе Киев-Чоп ограничили в Ровенской области из-за снегопада

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В Ровенской области временно ограничили движение грузового транспорта на трассе Киев-Чоп вблизи села Турковичи. Ограничение связано с усложнением погодных условий.

Движение грузовиков на трассе Киев-Чоп ограничили в Ровенской области из-за снегопада

В Ровенской области на фоне непогоды ограничили движение грузовиков на трассе Киев-Чоп, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.

Вниманию водителей Ровенской области! Из-за осложнения погодных условий на автодороге М-06 Киев - Чоп, вблизи населенного пункта Турковичи (подъем "Турковецкая гора") в направлении Ровно временно ограничено движение для грузовых транспортных средств. Движение разрешено только легковым автомобилям, маршрутным транспортным средствам и оперативной технике

- написал Билошицкий.

На месте, по его словам, работает снегоуборочная техника, которая обрабатывает сложные участки.

Патрульные призвали водителей:

  • учитывать погодные условия и дорожную обстановку;
    • по возможности планировать маршрут заранее;
      • неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и указаний патрульных;

        Об изменениях в организации дорожного движения обещают сообщать дополнительно.

        Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобили08.01.26, 11:50 • 820 просмотров

        Дополнение

        Ранее сегодня Билошицкий сообщал, что продолжается ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Ограничения на въезды в города не были введены.

        Юлия Шрамко

        ОбществоКриминал и ЧПАвтоПогода и окружающая среда
        Алексей Белошицкий
        Техника
        Снег в Украине
        Ровненская область
        Украина
        Киев