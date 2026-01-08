Движение грузовиков на трассе Киев-Чоп ограничили в Ровенской области из-за снегопада
Киев • УНН
В Ровенской области временно ограничили движение грузового транспорта на трассе Киев-Чоп вблизи села Турковичи. Ограничение связано с усложнением погодных условий.
В Ровенской области на фоне непогоды ограничили движение грузовиков на трассе Киев-Чоп, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в четверг в Telegram, пишет УНН.
Вниманию водителей Ровенской области! Из-за осложнения погодных условий на автодороге М-06 Киев - Чоп, вблизи населенного пункта Турковичи (подъем "Турковецкая гора") в направлении Ровно временно ограничено движение для грузовых транспортных средств. Движение разрешено только легковым автомобилям, маршрутным транспортным средствам и оперативной технике
На месте, по его словам, работает снегоуборочная техника, которая обрабатывает сложные участки.
Патрульные призвали водителей:
- учитывать погодные условия и дорожную обстановку;
- по возможности планировать маршрут заранее;
- неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и указаний патрульных;
Об изменениях в организации дорожного движения обещают сообщать дополнительно.
Дополнение
Ранее сегодня Билошицкий сообщал, что продолжается ограничение для движения тяжеловесных транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Ограничения на въезды в города не были введены.