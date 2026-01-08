Рух вантажівок на трасі Київ-Чоп обмежили на Рівненщині через снігопад
Київ • УНН
На Рівненщині тимчасово обмежили рух вантажного транспорту на трасі Київ-Чоп поблизу села Турковичі. Обмеження пов'язане з ускладненням погодних умов.
У Рівненській області на тлі негоди обмежили рух вантажівок на трасі Київ-Чоп, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.
До уваги водіїв Рівненської області! Через ускладнення погодних умов на автодорозі М-06 Київ - Чоп, поблизу населеного пункту Турковичі (підйом "Турковецька гора") у напрямку Рівного тимчасово обмежено рух для вантажних транспортних засобів. Рух дозволений лише легковим автомобілям, маршрутним транспортним засобам та оперативній техніці
На місці, з його слів, працює снігоприбиральна техніка, яка оброблює складні ділянки.
Патрульні закликали водіїв:
- враховувати погодні умови та дорожню обстановку;
- за можливості планувати маршрут завчасно;
- неухильно дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок патрульних;
Про зміни в організації дорожнього руху обіцяють повідомляти додатково.
Доповнення
Раніше сьогодні Білошицький повідомляв, що триває обмеження для руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Обмеження на в'їзди у міста не були запроваджені.