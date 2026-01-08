Рух вантажівок на трасі Київ-Чоп обмежили на Рівненщині через снігопад

$42.720.15
49.920.12
ukenru
09:50 • 700 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo
07:21 • 28513 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
06:38 • 22949 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 26530 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 36582 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 40529 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 30504 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 28981 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 28209 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 49044 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
98%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Атака на Дніпро та область: канікули у школах продовжили до 9 січня8 січня, 00:10 • 21146 перегляди
У США офіцер міграційної служби застрелив американську громадянку під час рейду з вилову нелегалівPhoto8 січня, 01:52 • 22241 перегляди
ЦНС: росіяни застосовують токсичні хімікати в агросекторі Криму8 січня, 02:27 • 8098 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо04:35 • 10549 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 7550 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 41382 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 46130 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 49044 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 89145 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 126235 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Білошицький
Володимир Зеленський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Дніпро (місто)
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 2204 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 21171 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 48137 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 67555 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 109463 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
TikTok
Google Play

Рух вантажівок на трасі Київ-Чоп обмежили на Рівненщині через снігопад

Київ • УНН

 • 84 перегляди

На Рівненщині тимчасово обмежили рух вантажного транспорту на трасі Київ-Чоп поблизу села Турковичі. Обмеження пов'язане з ускладненням погодних умов.

Рух вантажівок на трасі Київ-Чоп обмежили на Рівненщині через снігопад

У Рівненській області на тлі негоди обмежили рух вантажівок на трасі Київ-Чоп, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у четвер у Telegram, пише УНН.

До уваги водіїв Рівненської області! Через ускладнення погодних умов на автодорозі М-06 Київ - Чоп, поблизу населеного пункту Турковичі (підйом "Турковецька гора") у напрямку Рівного тимчасово обмежено рух для вантажних транспортних засобів. Рух дозволений лише легковим автомобілям, маршрутним транспортним засобам та оперативній техніці

- написав Білошицький.

На місці, з його слів, працює снігоприбиральна техніка, яка оброблює складні ділянки.

Патрульні закликали водіїв:

  • враховувати погодні умови та дорожню обстановку;
    • за можливості планувати маршрут завчасно;
      • неухильно дотримуватися вимог дорожніх знаків і вказівок патрульних;

        Про зміни в організації дорожнього руху обіцяють повідомляти додатково. 

        Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівки08.01.26, 11:50 • 702 перегляди

        Доповнення

        Раніше сьогодні Білошицький повідомляв, що триває обмеження для руху великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 - 45+039. Обмеження на в'їзди у міста не були запроваджені.

        Юлія Шрамко

        СуспільствоКримінал та НПАвтоПогода та довкілля
        Олексій Білошицький
        Техніка
        Сніг в Україні
        Рівненська область
        Україна
        Київ