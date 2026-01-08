ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму зафиксированы системные нарушения в использовании пестицидов и агрохимикатов. Проверки 2025 года выявили нарушения в 23 из 25 случаев, что свидетельствует о полной потере контроля в аграрной сфере.
Отмечается, что по итогам проверок, проведенных в 2025 году Азово-Черноморским управлением сельхознадзора РФ, нарушения выявили в 23 из 25 случаев, что свидетельствует не о единичных сбоях, а о полной потере контроля за аграрной сферой на оккупированной территории.
Оккупационная администрация была осведомлена о проблеме задолго до проверок, а сигналы о массовом нарушении регламентов поступали еще в начале сезона — в частности, относительно садов, виноградников и овощных хозяйств. Однако реагирование было сознательно отложено: местные власти не хотели останавливать производственные циклы и срывать планы по сбору урожая, который активно подается как «успех импортозамещения»
В ЦНС указывают, что все дополнительные проверки, согласованные оккупационной прокуратурой Крыма на основе риск-ориентированного подхода, также завершились выявлением нарушений.
