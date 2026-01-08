$42.560.14
49.800.29
23:38 • 3686 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 15343 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 22545 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 18450 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 20775 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 23736 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 31407 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 27193 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28387 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20138 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 24140 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 29091 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 31407 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 74149 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 111543 просмотра
ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Во временно оккупированном Крыму зафиксированы системные нарушения в использовании пестицидов и агрохимикатов. Проверки 2025 года выявили нарушения в 23 из 25 случаев, что свидетельствует о полной потере контроля в аграрной сфере.

ЦНС: россияне применяют токсичные химикаты в агросекторе Крыма

Во временно оккупированном Крыму зафиксированы системные нарушения в использовании пестицидов и агрохимикатов, которые представляют прямую угрозу для здоровья населения и экологии полуострова. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что по итогам проверок, проведенных в 2025 году Азово-Черноморским управлением сельхознадзора РФ, нарушения выявили в 23 из 25 случаев, что свидетельствует не о единичных сбоях, а о полной потере контроля за аграрной сферой на оккупированной территории.

Оккупационная администрация была осведомлена о проблеме задолго до проверок, а сигналы о массовом нарушении регламентов поступали еще в начале сезона — в частности, относительно садов, виноградников и овощных хозяйств. Однако реагирование было сознательно отложено: местные власти не хотели останавливать производственные циклы и срывать планы по сбору урожая, который активно подается как «успех импортозамещения»

— говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что все дополнительные проверки, согласованные оккупационной прокуратурой Крыма на основе риск-ориентированного подхода, также завершились выявлением нарушений.

Напомним

Во временно оккупированной Алуште (АР Крым) водный кризис углубляется из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта перекладывают ответственность на население.

В Крыму младенцы погибают из-за отсутствия оборудования в главной детской больнице - ЦНС01.12.25, 02:30 • 4841 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоАгроновости
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Крым