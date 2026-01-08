Во временно оккупированном Крыму зафиксированы системные нарушения в использовании пестицидов и агрохимикатов, которые представляют прямую угрозу для здоровья населения и экологии полуострова. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Отмечается, что по итогам проверок, проведенных в 2025 году Азово-Черноморским управлением сельхознадзора РФ, нарушения выявили в 23 из 25 случаев, что свидетельствует не о единичных сбоях, а о полной потере контроля за аграрной сферой на оккупированной территории.

Оккупационная администрация была осведомлена о проблеме задолго до проверок, а сигналы о массовом нарушении регламентов поступали еще в начале сезона — в частности, относительно садов, виноградников и овощных хозяйств. Однако реагирование было сознательно отложено: местные власти не хотели останавливать производственные циклы и срывать планы по сбору урожая, который активно подается как «успех импортозамещения»