15:22 • 13512 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 15058 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 13365 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 13565 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 22944 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 18483 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 19937 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21136 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21775 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22361 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Информационное агенцтво «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Украинские партизаны в рядах российских войск сообщают о напряженной ситуации между командирами армии РФ и высшим командованием из-за невыполнения боевых планов, в частности речь идет о Купянске.

Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску

В генеральном штабе вооруженных сил РФ царит "лихорадка" из-за невыполнения ключевых стратегических задач и сроков, поставленных высшим политическим руководством России. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на информацию своих агентов из числа офицеров группировки войск "Центр", пишет УНН.

Детали

По данным партизан, генштаб находится под серьезным давлением из-за неспособности обеспечить захват Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации в ранее определенные сроки.

ч. Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в Севастополе

Офицеры, возвращающиеся из командировок в главный орган военного управления РФ, сообщают, что в кабинетах царит хаос. Генералы открыто обсуждают "жесткий разнос", который им устроили "с самого верха".

АТЕШ утверждает, что военно-политическое руководство РФ, вероятно, осознает реальную ситуацию на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы захваченных украинских населенных пунктах. Командование генштаба, пытаясь подогнать ситуацию на поле боя под политические доклады, "бросает в атаки огромные волны своих солдат, игнорируя рекордные за последнее время потери".

ч. АТЕШ: Российские военные массово попадают в госпитали, чтобы избежать боевых действий на Херсонском направлении

Степан Гафтко

