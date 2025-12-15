Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску
Киев • УНН
Украинские партизаны в рядах российских войск сообщают о напряженной ситуации между командирами армии РФ и высшим командованием из-за невыполнения боевых планов, в частности речь идет о Купянске.
В генеральном штабе вооруженных сил РФ царит "лихорадка" из-за невыполнения ключевых стратегических задач и сроков, поставленных высшим политическим руководством России. Об этом сообщило партизанское движение АТЕШ, ссылаясь на информацию своих агентов из числа офицеров группировки войск "Центр", пишет УНН.
Детали
По данным партизан, генштаб находится под серьезным давлением из-за неспособности обеспечить захват Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации в ранее определенные сроки.
ч. Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в Севастополе
Офицеры, возвращающиеся из командировок в главный орган военного управления РФ, сообщают, что в кабинетах царит хаос. Генералы открыто обсуждают "жесткий разнос", который им устроили "с самого верха".
АТЕШ утверждает, что военно-политическое руководство РФ, вероятно, осознает реальную ситуацию на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы захваченных украинских населенных пунктах. Командование генштаба, пытаясь подогнать ситуацию на поле боя под политические доклады, "бросает в атаки огромные волны своих солдат, игнорируя рекордные за последнее время потери".
ч. АТЕШ: Российские военные массово попадают в госпитали, чтобы избежать боевых действий на Херсонском направлении