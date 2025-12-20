"россиян становится все больше, становится все труднее" - Зеленский раскрыл детали поездки в Купянск
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте, назвав ее "сложной" из-за увеличения количества российских войск. Он отметил, что Купянск, который он недавно посетил, остается под контролем ВСУ, несмотря на давление врага и проблемы с поставками ракет.
Ситуация на фронте остается напряженной: против украинских сил воюет все большее количество российских войск. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя недавний визит в Купянск в интервью "Польскому радио 24", передает УНН.
россиян становится все больше, становится все труднее
Он прокомментировал ситуацию на фронте, отметив, что обстановка на поле боя "сложная". Глава государства также рассказал о своем недавнем визите в Купянск, который остается стратегически важным для РФ.
Я прибыл в Купянск, ситуация действительно была сложной. Линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск
Владимир Зеленский во время разговора с журналистами признал, что российские войска "оказывают давление".
Они, несомненно, могут уничтожить одно село, другое. Они могут туда зайти. Мы сделаем все, чтобы спасти жизни наших солдат, потому что превыше всего мы должны иметь вооруженную силу. Это не означает, что мы готовы сдаться
Он признал, что у Украины были проблемы с наличием определенных типов ракет, в частности зенитных, по разным причинам: в том числе из-за задержек с поставками.
Президент Украины в интервью польским СМИ также затронул вопросы энергетики и передачи систем ПВО, подчеркнув при этом, что "это не обвинение в адрес наших партнеров"
Напомним
12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянское направление фронта. Он подчеркнул, что успехи на фронте являются ключевыми для достижения результатов в дипломатии.
15 декабря начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Трегубов заявил, что до 200 российских военных заблокированы в Купянске. Украинские силы проводят операции по деоккупации и постепенному вытеснению врага.
