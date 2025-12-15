$42.190.08
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Куп’янську заблоковано до 200 російських військових – ЗСУ

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Трегубов заявив, що до 200 російських військових заблоковано в Куп'янську. Українські сили проводять операції з деокупації та поступового витіснення ворога.

У Куп’янську заблоковано до 200 російських військових – ЗСУ

За даними українського командування, наразі у місті Куп’янськ Харківської області фактично заблоковано до 200 російських військових. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише УНН.

Деталі

За його словами, розвідники, аналізуючи радіоперехоплення, ідентифікували близько 40 активних позивних. Це дає підстави припускати присутність у місті до 200 військових підрозділів рф.

Трегубов зазначив, що українські сили проводять операції з деокупації та поступового витіснення заблокованого ворога з Куп’янська.

Нагадаємо

Раніше Сили оборони вже повідомляли про блокування російських сил у Куп'янську, в якому продовжувалися вуличні бої. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про повернення 16 кв. км у північній частині Покровська. На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському напрямках втрат території не допущено.

Пізніше бійці ЗСУ ліквідували незвичний, але ключовий шлях постачання й пересування російських військ поблизу Куп’янська на Харківщині – трубопровід, через який окупанти таємно пробиралися до північних околиць міста. 

Степан Гафтко

