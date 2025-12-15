У Куп’янську заблоковано до 200 російських військових – ЗСУ
Київ • УНН
Начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Трегубов заявив, що до 200 російських військових заблоковано в Куп'янську. Українські сили проводять операції з деокупації та поступового витіснення ворога.
За даними українського командування, наразі у місті Куп’янськ Харківської області фактично заблоковано до 200 російських військових. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, пише УНН.
Деталі
За його словами, розвідники, аналізуючи радіоперехоплення, ідентифікували близько 40 активних позивних. Це дає підстави припускати присутність у місті до 200 військових підрозділів рф.
Трегубов зазначив, що українські сили проводять операції з деокупації та поступового витіснення заблокованого ворога з Куп’янська.
Нагадаємо
Раніше Сили оборони вже повідомляли про блокування російських сил у Куп'янську, в якому продовжувалися вуличні бої.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про повернення 16 кв. км у північній частині Покровська. На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському напрямках втрат території не допущено.
Пізніше бійці ЗСУ ліквідували незвичний, але ключовий шлях постачання й пересування російських військ поблизу Куп’янська на Харківщині – трубопровід, через який окупанти таємно пробиралися до північних околиць міста.