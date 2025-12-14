Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 15:54 • 15395 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 27426 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 22161 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 22331 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 19942 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 14644 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15422 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15004 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13321 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13682 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.6м/с
72%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13 грудня, 16:29 • 10917 перегляди
росія атакувала турецьке судно VIVA з олією, що прямувало до ЄгиптуVideo13 грудня, 16:40 • 5484 перегляди
Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із ПокровськаVideo13 грудня, 18:24 • 7046 перегляди
Низка вибухів пролунала в окупованому Криму13 грудня, 19:04 • 4034 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"21:44 • 11659 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 21892 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 27795 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 31215 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 41229 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 64453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Берлін
Європа
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 14744 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 16566 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 21831 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 56499 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 37491 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Мі-8

Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Українські захисники ліквідували трубопровід, який російські війська використовували для інфільтрації на північні околиці Куп'янська. Полк «Ахіллес» використав три тонни вибухівки для знищення цього маршруту, що дозволяло ворогу накопичувати сили.

Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськ

Українські захисники ліквідували незвичний, але ключовий шлях постачання й пересування російських військ поблизу Куп’янська на Харківщині - трубопровід, через який окупанти таємно пробиралися до північних околиць міста. Про це інформує УНН із посиланням на 429-й окремий полк безпілотних систем "Ахіллес".

Деталі

Наприкінці квітня "Ахіллес" зайшов у смугу оборони Купʼянська і з того часу працював по ключових завданнях: ліквідація особового складу противника, взяття під вогневий контроль переправ і мінування напрямків можливого просування ворога.

У процесі розвідки було виявлено нетиповий, але критично важливий канал логістики – трубу, яку противник використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Купʼянська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль

- йдеться у повідомленні.

Полк "Ахіллес" розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Три тонни вибухівки було використано для ураження труби.

Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України.

На напрямку противник вдавався до тактики штурмів малими піхотними групами. Від квітня і до грудня у Купʼянську та на підходах силами 429 полку "Ахіллес" було виведено зі строю 1877 окупантів (998 ос. – ліквідовано, 879 ос. – поранено).

Після інфільтрації у Купʼянськ ворожих пілотів до планових цілей додали укриття позицій БпЛА, де ворог щодня встановлював антени та коригував ураження логістичних шляхів Куп'янська. Було атаковано

  • 8324 укриття
    • 232 злітні позиції БпЛА противника
      • 61 автівку знищено
        • 611 – уражено.

          Для підтримки вогневого контролю на лінії бойового зіткнення та підтримки піхотних позицій продовжувалася робота по відпрацюванню броньованої техніки та артилерійських систем ворога:

          Броньована техніка: 9 од. – знищено; 54 – пошкоджено.

          Артилерійські системи: 8 – знищено; 146 – пошкоджено.

          Важка ситуація на передньому краї значно ускладнила логістику і зʼявилася потреба на системній основі здійснювати гуманітарні місії для забезпечення піхотних позицій.

          Екіпажі полку за допомогою БпЛА доставили 8 тонн гуманітарних вантажів (2 урали) з продовольством, ліками, обладнанням, теплим одягом, генераторами та бензином на позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт

          - наголосили в полку.

          Паралельно відбувалися процеси встановлення невибухових загороджень, мінування логістичних шляхів, знищення ворожих засідок та прикриття піхотинців, коли в сусіднє укриття вривався противник. 

          "Операція на Купʼянському напрямку триває – Сили безпілотних систем продовжують здійснювати повітряну підтримку піхотних та штурмових груп Сил оборони України та взяття під вогневий контроль противника. Дякуємо усім підрозділам за братерство, допомогу, взаємовиручку у реалізації спільних завдань", - додали військові.

          Нагадаємо

          Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про повернення 16 кв. км у північній частині Покровська. На Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському напрямках втрат території не допущено.

          Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку13.12.25, 13:14 • 6772 перегляди

          Віта Зеленецька

          Війна в Україні
          Техніка
          Війна в Україні
          Сутички
          Харківська область
          благодійність
          Збройні сили України
          Куп'янськ