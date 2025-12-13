Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку
Київ • УНН
Заяви російських військових командирів про повний контроль над Сіверськом та Покровськом, ймовірно, недостовірні. Українські сили продовжують боротьбу за західні частини Сіверська та зберігають обмежену здатність до рейдів у Покровську.
Заяви російських військових командирів про те, що російські війська повністю взяли під контроль українське місто Сіверськ, а також Покровськ, ймовірно, є недостовірними, ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі даних розвідки, передає УНН.
Деталі
"Заяви російських військових командирів від 11 грудня 2025 року про те, що російські сухопутні війська повністю взяли під контроль українське місто Сіверськ на півночі Донецька, імовірно, є недостовірними", - йдеться у звіті.
Війська рф продовжують спроби проникнути в Сіверськ, користуючись туманною погодою, і, ймовірно, зайняли позиції в центрі міста, сказано у звіті.
"Українські сили, ймовірно, продовжують боротися за західні частини міста. Сіверськ вже давно є ціллю для російських сил, які кілька разів без успіху намагалися штурмувати місто. Сіверськ захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, – Слов'янськ і Краматорськ", - зазначається у звіті.
"Це слідує за іншими, майже напевно, неточними заявами росії про те, що рф повністю контролює українське місто Покровськ. Українські сили, ймовірно, продовжують зберігати обмежену здатність проводити невеликі рейди в північній частині міста, борючись проти повного контролю росії та затримуючи російські зусилля з консолідації", - додають у британській розвідці.
Також у британській розвідці зазначили, російські сили продовжують нести великі втрати в інтенсивних операціях на всій лінії фронту і, ймовірно, зазнали приблизно 395 000 втрат (загиблих і поранених) у 2025 році.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Донеччині, де обстановка залишається складною через перекидання росією резервів для наступу. Він уточнив завдання командирам та визначив кроки для зміцнення оборони, включаючи логістику та координацію.