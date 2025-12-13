Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 2426 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 5416 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 6648 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 9146 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
07:54 • 4254 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
07:37 • 5342 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16328 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 31420 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 38226 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 33389 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.3м/с
57%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 14716 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 21065 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video13 грудня, 04:32 • 22019 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА13 грудня, 05:47 • 18124 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 12486 перегляди
Публікації
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 12499 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 28734 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 50443 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 46676 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 56769 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Сі Цзіньпін
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Херсонська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo11:42 • 396 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате11:26 • 628 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo09:00 • 6264 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 46676 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 31207 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
COVID-19

Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Заяви російських військових командирів про повний контроль над Сіверськом та Покровськом, ймовірно, недостовірні. Українські сили продовжують боротьбу за західні частини Сіверська та зберігають обмежену здатність до рейдів у Покровську.

Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку

Заяви російських військових командирів про те, що російські війська повністю взяли під контроль українське місто Сіверськ, а також Покровськ, ймовірно, є недостовірними, ідеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі даних розвідки, передає УНН.

Деталі

"Заяви російських військових командирів від 11 грудня 2025 року про те, що російські сухопутні війська повністю взяли під контроль українське місто Сіверськ на півночі Донецька, імовірно, є недостовірними", - йдеться у звіті.

Війська рф продовжують спроби проникнути в Сіверськ, користуючись туманною погодою, і, ймовірно, зайняли позиції в центрі міста, сказано у звіті.

"Українські сили, ймовірно, продовжують боротися за західні частини міста. Сіверськ вже давно є ціллю для російських сил, які кілька разів без успіху намагалися штурмувати місто. Сіверськ захищав більші міста Донецької області, що залишаються під контролем України, – Слов'янськ і Краматорськ", - зазначається у звіті.

"Це слідує за іншими, майже напевно, неточними заявами росії про те, що рф повністю контролює українське місто Покровськ. Українські сили, ймовірно, продовжують зберігати обмежену здатність проводити невеликі рейди в північній частині міста, борючись проти повного контролю росії та затримуючи російські зусилля з консолідації", - додають у британській розвідці.

Також у британській розвідці зазначили, російські сили продовжують нести великі втрати в інтенсивних операціях на всій лінії фронту і, ймовірно, зазнали приблизно 395 000 втрат (загиблих і поранених) у 2025 році.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Донеччині, де обстановка залишається складною через перекидання росією резервів для наступу. Він уточнив завдання командирам та визначив кроки для зміцнення оборони, включаючи логістику та координацію.

Павло Башинський

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Сіверськ
Олександр Сирський
Краматорськ