Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск

Украинские защитники ликвидировали необычный, но ключевой путь снабжения и передвижения российских войск вблизи Купянска Харьковской области - трубопровод, по которому оккупанты тайно пробирались к северным окраинам города. Об этом информирует УНН со ссылкой на 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".

Детали

В конце апреля "Ахиллес" зашел в полосу обороны Купянска и с тех пор работал по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага.

В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль - говорится в сообщении.

Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки были использованы для поражения трубы.

Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

На направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами. С апреля и до декабря в Купянске и на подходах силами 429 полка "Ахиллес" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 чел. – ликвидировано, 879 чел. – ранено).

После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БпЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражение логистических путей Купянска. Было атаковано

8324 укрытия

232 взлетные позиции БпЛА противника

61 автомобиль уничтожен

611 – поражено.

Для поддержания огневого контроля на линии боевого соприкосновения и поддержки пехотных позиций продолжалась работа по отработке бронированной техники и артиллерийских систем врага:

Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.

Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.

Тяжелая ситуация на переднем крае значительно усложнила логистику и появилась потребность на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций.

Экипажи полка с помощью БпЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (2 урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доезжать никакой транспорт - подчеркнули в полку.

Параллельно происходили процессы установки невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения вражеских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.

"Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Благодарим все подразделения за братство, помощь, взаимовыручку в реализации общих задач", - добавили военные.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о возвращении 16 кв. км в северной части Покровска. На Купянском, Константиновском и Приднепровском направлениях потерь территории не допущено.

