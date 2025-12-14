Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск
Киев • УНН
Украинские защитники ликвидировали трубопровод, который российские войска использовали для инфильтрации на северные окраины Купянска. Полк «Ахиллес» использовал три тонны взрывчатки для уничтожения этого маршрута, что позволяло врагу накапливать силы.
Детали
В конце апреля "Ахиллес" зашел в полосу обороны Купянска и с тех пор работал по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага.
В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль
Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки были использованы для поражения трубы.
Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.
На направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами. С апреля и до декабря в Купянске и на подходах силами 429 полка "Ахиллес" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 чел. – ликвидировано, 879 чел. – ранено).
После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БпЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражение логистических путей Купянска. Было атаковано
- 8324 укрытия
- 232 взлетные позиции БпЛА противника
- 61 автомобиль уничтожен
- 611 – поражено.
Для поддержания огневого контроля на линии боевого соприкосновения и поддержки пехотных позиций продолжалась работа по отработке бронированной техники и артиллерийских систем врага:
Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.
Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.
Тяжелая ситуация на переднем крае значительно усложнила логистику и появилась потребность на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций.
Экипажи полка с помощью БпЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (2 урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доезжать никакой транспорт
Параллельно происходили процессы установки невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения вражеских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.
"Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Благодарим все подразделения за братство, помощь, взаимовыручку в реализации общих задач", - добавили военные.
