13 декабря, 15:54 • 15496 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 27686 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 22305 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 22465 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 20053 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 14695 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 15461 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15011 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13327 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 13689 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Украинские защитники ликвидировали трубопровод, который российские войска использовали для инфильтрации на северные окраины Купянска. Полк «Ахиллес» использовал три тонны взрывчатки для уничтожения этого маршрута, что позволяло врагу накапливать силы.

Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск

Украинские защитники ликвидировали необычный, но ключевой путь снабжения и передвижения российских войск вблизи Купянска Харьковской области - трубопровод, по которому оккупанты тайно пробирались к северным окраинам города. Об этом информирует УНН со ссылкой на 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".

Детали

В конце апреля "Ахиллес" зашел в полосу обороны Купянска и с тех пор работал по ключевым задачам: ликвидация личного состава противника, взятие под огневой контроль переправ и минирование направлений возможного продвижения врага.

В процессе разведки был обнаружен нетипичный, но критически важный канал логистики – труба, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска. Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль

- говорится в сообщении.

Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Три тонны взрывчатки были использованы для поражения трубы.

Впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

На направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами. С апреля и до декабря в Купянске и на подходах силами 429 полка "Ахиллес" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 чел. – ликвидировано, 879 чел. – ранено).

После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БпЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражение логистических путей Купянска. Было атаковано

  • 8324 укрытия
    • 232 взлетные позиции БпЛА противника
      • 61 автомобиль уничтожен
        • 611 – поражено.

          Для поддержания огневого контроля на линии боевого соприкосновения и поддержки пехотных позиций продолжалась работа по отработке бронированной техники и артиллерийских систем врага:

          Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.

          Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.

          Тяжелая ситуация на переднем крае значительно усложнила логистику и появилась потребность на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций.

          Экипажи полка с помощью БпЛА доставили 8 тонн гуманитарных грузов (2 урала) с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог доезжать никакой транспорт

          - подчеркнули в полку.

          Параллельно происходили процессы установки невзрывных заграждений, минирования логистических путей, уничтожения вражеских засад и прикрытия пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник. 

          "Операция на Купянском направлении продолжается – Силы беспилотных систем продолжают осуществлять воздушную поддержку пехотных и штурмовых групп Сил обороны Украины и взятие под огневой контроль противника. Благодарим все подразделения за братство, помощь, взаимовыручку в реализации общих задач", - добавили военные.

          Напомним

          Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о возвращении 16 кв. км в северной части Покровска. На Купянском, Константиновском и Приднепровском направлениях потерь территории не допущено.

          Вита Зеленецкая

          Война в Украине
          Техника
          Война в Украине
          Столкновения
          Харьковская область
          благотворительность
          Вооруженные силы Украины
          Купянск