"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал" - Зеленский о заявлении путина относительно выборов в Украине

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
19 декабря, 15:34 • 23231 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
19 декабря, 14:53 • 21773 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 39619 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 30932 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 17786 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18559 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13951 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 28834 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11667 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Справедливость и ответственность: комбриг 125-й бригады корпуса Билецкого отправил некомпетентных офицеров в пехоту19 декабря, 13:22
Межзвездная комета 3I/ATLAS совершила ближайший пролет к Земле: что о ней говорят в NASA19 декабря, 13:29
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины16:27
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников17:00
Премьер Венгрии Орбан в Брюсселе усомнился, "кто на кого напал" во время войны в Украине17:27
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:21
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 39607 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:39
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 28829 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4
19 декабря, 11:05
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
19 декабря, 09:00
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 33779 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 15:30
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 59671 просмотра
УНН Lite
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздников17:00
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп17 декабря, 19:12
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга17 декабря, 16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18
"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал" - Зеленский о заявлении путина относительно выборов в Украине

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Украина не позволит Путину влиять на возможные выборы в стране, поскольку тот хочет контролировать не только российские выборы. Президент отметил, что Путин ищет оправдания для войны, а не ее первопричины, и не намерен заканчивать войну только с Украиной.

"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал" - Зеленский о заявлении путина относительно выборов в Украине

Украина не допустит, чтобы глава кремля владимир путин влиял на возможные выборы в нашей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью PAP, передает УНН.

Подробности

Владимир Зеленский, комментируя ежегодную пресс-конференцию главы кремля, заявил, что путиных "много".

Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое

- сказал глава государства.

Президент Украины отметил, что путин говорил о якобы важности участия граждан со всей Украины в выборах, в частности из временно оккупированных регионов. При этом сам путин признал эти территории "оккупированными".

По словам Зеленского, глава кремля хочет контролировать не только выборы в россии. Теперь он взялся и за выборы в Украине.

Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал

- подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, что имеет в виду путин, когда говорит о первопричинах войны, президент Украины сказал, что российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдания".

Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была в НАТО. Потом он может сказать, что само приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это очень далеко. Для этого человека все является основанием для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдания в своем обществе. Думаю, он хотел бы, чтобы это не производило такого впечатления на Соединенные Штаты

- отметил президент Украины.

По мнению Зеленского, "путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше".

С другой стороны, добавил Зеленский, вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути – экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами: "Соединенные Штаты являются одним из таких игроков".

Напомним

владимир путин на ежегодной "прямой линии" снова озвучил ложные заявления о ситуации на фронте, утверждая, что Украина не готова к миру на условиях россии. Он также цинично высмеял визит Зеленского в Купянск и заявил о якобы успехах российских войск под Купянском, Лиманом, Мирноградом и Гуляйполем.

