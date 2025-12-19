"Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал" - Зеленский о заявлении путина относительно выборов в Украине

Украина не допустит, чтобы глава кремля владимир путин влиял на возможные выборы в нашей стране. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью PAP, передает УНН.

Подробности

Владимир Зеленский, комментируя ежегодную пресс-конференцию главы кремля, заявил, что путиных "много".

Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое - сказал глава государства.

Президент Украины отметил, что путин говорил о якобы важности участия граждан со всей Украины в выборах, в частности из временно оккупированных регионов. При этом сам путин признал эти территории "оккупированными".

По словам Зеленского, глава кремля хочет контролировать не только выборы в россии. Теперь он взялся и за выборы в Украине.

Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал - подчеркнул Зеленский.

Отвечая на вопрос, что имеет в виду путин, когда говорит о первопричинах войны, президент Украины сказал, что российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдания".

Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была в НАТО. Потом он может сказать, что само приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это очень далеко. Для этого человека все является основанием для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдания в своем обществе. Думаю, он хотел бы, чтобы это не производило такого впечатления на Соединенные Штаты - отметил президент Украины.

По мнению Зеленского, "путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше".

С другой стороны, добавил Зеленский, вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути – экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами: "Соединенные Штаты являются одним из таких игроков".

Напомним

владимир путин на ежегодной "прямой линии" снова озвучил ложные заявления о ситуации на фронте, утверждая, что Украина не готова к миру на условиях россии. Он также цинично высмеял визит Зеленского в Купянск и заявил о якобы успехах российских войск под Купянском, Лиманом, Мирноградом и Гуляйполем.

