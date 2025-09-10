Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт

Европейский Союз рассматривает возможность скорейшего прекращения импорта российской нефти и газа в рамках новых санкций против Москвы, заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявление прозвучало после призывов США полностью остановить закупку российской нефти.

ЕС оказался под давлением Соединенных Штатов, требующих резкого увеличения закупок американского СПГ, что обусловит отказ от российского продукта. Об этом журналисту УНН рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

В своем обращении к Европейскому парламенту фон дер Ляйен заявила, что ЕС "рассматривает вопрос ускоренного отказа от российского голубого топлива в рамках 19-го пакета санкций, который сейчас готовится. Кремль же в понедельник заявил, что никакие санкции никогда не заставят Россию изменить "курс" в войне в Украине.

Сколько ЕС импортирует российского газа

По данным Евростата, в первом полугодии 2025 года импортировал из России сжиженного природного газа (СПГ) на сумму около 4,48 миллиарда евро, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина этого роста заключается в стремлении странами ЕС накопить дешевый продукт перед введением новых санкций.

По словам Олега Пендзина, ЕС на пути к отказу от российского сжиженного газа по нескольким причинам, одна из которых - это финансирование войны, но она не основная.

Дело в том, что Европа и Соединенные Штаты Америки подписали торговое соглашение, где Европа взяла на себя обязательства внести определенные изменения в законодательство по техническому регулированию и по антимонопольной политике. Параллельно с этим Европа обязалась резко увеличить общий объем покупки у Соединенных Штатов Америки товарных позиций для того, чтобы выровнять торговый баланс, который на сегодняшний момент в большей степени в пользу Европы, объясняет экономист.

Давление США

Соединенные Штаты Америки призвали Европейский Союз прекратить импорт российских энергоносителей, увязав этот вопрос с возможностью введения новых санкций против России. ЕС должен увеличить импорт энергоресурсов из США в рамках торгового соглашения, по которому европейская сторона обязалась закупить американских энергоносителей на $750 млрд до конца 2028 года.

Как указал Пендзин, .....

Таким образом, запуская американский сжиженный газ, Европе нужно "выдавливать российский". Но возникает проблема в том, что он - дешевле.

"Все осознают, что, наверное, в 19-м пакете санкций появятся упоминания о сжиженном газе, потому что на этом мощно настаивает Америка. Но из-за того, что российский газ дешевле, европейские страны хотят максимально закупиться по дешевым ценам, чтобы тогда, когда будет принят 19-й пакет санкций с российским сжиженным газом, они имели определенную финансовую выгоду", - говорит Пендзин.

При этом он подчеркивает, что в любом случае США будут давить на Европу для того, чтобы Европа активно увеличивала общий объем покупки их товарных позиций и таким образом в 19 пакете санкций против РФ появление запрета на российский СПГ неизбежно.

"Это наиболее вероятный вариант, что это будет газ, поэтому будут задействованы какие-то внутренние механизмы в Европейском Союзе для того, чтобы максимально перейти с российского сжиженного газа на европейский, на американский", - добавил он.

Пендзин объяснил это "достаточно сложными отношениями с американцами" в Европе. Не без причины введенных пошлин.

"США же сейчас, вы же знаете, что несмотря на то, что они формально договорились на 15% пошлины, пока что они держат 27,5 % на европейский автомобильный экспорт, до тех пор, пока не будут изменения в законодательстве, а во-вторых, выравнивание торгового баланса", - пояснил экономист.

Поэтому эксперт отмечает, что Европа "заинтересована как можно скорее выполнить те задачи, которые они пообещали выполнить в рамках торгового соглашения между Соединенными Штатами Америки и Европой".

Венгрия и Словакия также оказались под давлением

Что касается Венгрии и Словакии, Пендзин пояснил, что "там большая проблема - это российская нефть, а не российский газ". Впрочем, Венгрия имеет контракт с РФ на поставку газа до 2036 года по сниженной цене, и они продолжают его получать путем замещения на европейский газ с Балкан через "Турецкий поток". По словам эксперта, давление Европы и США могут изменить эту картину, впрочем, спрогнозировать дальнейшее развитие событий пока трудно.

"Они бесспорно держатся за этот дешевый продукт, прикрываясь тем, что это единственный способ, каким образом вот спасти экономическое состояние рядовых венгров и словаков. Как будут разворачиваться события, я сейчас не скажу, но давление на них достаточно серьезное. Со стороны и Европейского Союза Соединенных Штатов Америки", - подытожил Пендзин.