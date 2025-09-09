США вимагають від ЄС відмовитися від російського газу в обмін на нові санкції проти росії

$41.220.13
48.160.03
ukenru
8 вересня, 17:31 • 9206 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 15685 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 20370 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 19373 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 40816 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Ексклюзив
8 вересня, 12:10 • 24821 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
8 вересня, 09:57 • 26065 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 26470 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 27078 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 30078 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
81%
754мм
Популярнi новини
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 11564 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 11249 перегляди
Все вказує на те, що плани путіна не обмежаться Україною - Мерц8 вересня, 16:18 • 3854 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчину на кладовищіPhoto8 вересня, 16:21 • 6638 перегляди
Навроцький заявив про "різні погляди" з Науседою щодо членства України в ЄС 20:07 • 4826 перегляди
Публікації
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 20370 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 21724 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 75581 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 58932 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 59758 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Харківська область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 11288 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 11599 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 75581 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 40134 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 44090 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Financial Times
Leopard 2

США вимагають від ЄС відмовитися від російського газу в обмін на нові санкції проти росії

Київ • УНН

 • 14 перегляди

США закликають ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв, обіцяючи посилити санкції проти Росії. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ЄС має замінити російські нафту та газ американськими ресурсами.

США вимагають від ЄС відмовитися від російського газу в обмін на нові санкції проти росії

Сполучені Штати Америки закликають Європейський Союз припинити імпорт російських енергоносіїв, ув’язавши це питання з можливістю запровадження нових санкцій проти росії. Про це інформує видання The Financial Times із посиланням на заяву міністра енергетики США Кріса Райта, передає УНН.

Деталі

США намагаються ув'язати санкції проти росії із торговою угодою з ЄС. Якщо в Брюсселі хочуть посилення економічних санкцій проти москви, ЄС варто замінити російські нафту та газ американськими енергоресурсами, зазначив міністр енергетики США Кріс Райт.

Якби європейці підвели межу і сказали: "Ми не купуватимемо більше російського газу, ми не купуватимемо російську нафту", - надало б цей позитивний вплив на те, щоб США також агресивніше діяли в питанні санкцій? Безперечно. росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти та природного газу, і якщо припинити європейські закупівлі, це позбавить її грошей

- сказав він.

Міністр додав, що ЄС має збільшити імпорт енергоресурсів зі США в рамках торгівельної угоди, за якою європейська сторона зобов’язалася закупити американських енергоносіїв на $750 млрд до кінця 2028 року.

Нагадаємо

Європейський Союз розпочав консультації щодо нового пакета санкцій, які можуть включати обмеження для третіх країн, зокрема Китаю, через закупівлю російських енергоносіїв. Це відбувається на тлі закликів США до жорсткіших заходів для зменшення доходів москви від експорту нафти й газу.

ЄС готує нові санкції проти рф: під ударом банки та енергетика - Вloomberg08.09.25, 12:24 • 2946 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Financial Times
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки