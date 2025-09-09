США вимагають від ЄС відмовитися від російського газу в обмін на нові санкції проти росії
Київ • УНН
США закликають ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв, обіцяючи посилити санкції проти Росії. Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що ЄС має замінити російські нафту та газ американськими ресурсами.
Сполучені Штати Америки закликають Європейський Союз припинити імпорт російських енергоносіїв, ув’язавши це питання з можливістю запровадження нових санкцій проти росії. Про це інформує видання The Financial Times із посиланням на заяву міністра енергетики США Кріса Райта, передає УНН.
Деталі
США намагаються ув'язати санкції проти росії із торговою угодою з ЄС. Якщо в Брюсселі хочуть посилення економічних санкцій проти москви, ЄС варто замінити російські нафту та газ американськими енергоресурсами, зазначив міністр енергетики США Кріс Райт.
Якби європейці підвели межу і сказали: "Ми не купуватимемо більше російського газу, ми не купуватимемо російську нафту", - надало б цей позитивний вплив на те, щоб США також агресивніше діяли в питанні санкцій? Безперечно. росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти та природного газу, і якщо припинити європейські закупівлі, це позбавить її грошей
Міністр додав, що ЄС має збільшити імпорт енергоресурсів зі США в рамках торгівельної угоди, за якою європейська сторона зобов’язалася закупити американських енергоносіїв на $750 млрд до кінця 2028 року.
Нагадаємо
Європейський Союз розпочав консультації щодо нового пакета санкцій, які можуть включати обмеження для третіх країн, зокрема Китаю, через закупівлю російських енергоносіїв. Це відбувається на тлі закликів США до жорсткіших заходів для зменшення доходів москви від експорту нафти й газу.
