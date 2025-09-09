США вимагають від ЄС відмовитися від російського газу в обмін на нові санкції проти росії

Сполучені Штати Америки закликають Європейський Союз припинити імпорт російських енергоносіїв, ув’язавши це питання з можливістю запровадження нових санкцій проти росії. Про це інформує видання The Financial Times із посиланням на заяву міністра енергетики США Кріса Райта, передає УНН.

США намагаються ув'язати санкції проти росії із торговою угодою з ЄС. Якщо в Брюсселі хочуть посилення економічних санкцій проти москви, ЄС варто замінити російські нафту та газ американськими енергоресурсами, зазначив міністр енергетики США Кріс Райт.

Якби європейці підвели межу і сказали: "Ми не купуватимемо більше російського газу, ми не купуватимемо російську нафту", - надало б цей позитивний вплив на те, щоб США також агресивніше діяли в питанні санкцій? Безперечно. росія фінансує свою військову машину за рахунок експорту нафти та природного газу, і якщо припинити європейські закупівлі, це позбавить її грошей