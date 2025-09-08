ЄС розглядає санкції проти Китаю через закупівлі російської нафти - FT
Київ • УНН
Посадовці Європейського Союзу почали консультації щодо нового пакета санкцій, які можуть включати обмеження для третіх країн, зокрема Китаю, через закупівлю російських енергоносіїв. Дискусії відбуваються на тлі закликів США до жорсткіших заходів для зменшення доходів москви від експорту нафти й газу, про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий координувати нові кроки з Європою.
Я не задоволений росією... Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок чи вівторок... і я думаю, що ми це питання владнаємо
Водночас Трамп зазначив, що планує найближчі контакти з лідером рф володимиром путіним: "Зовсім скоро, протягом наступних кількох днів... Ми вирішимо ситуацію між росією та Україною".
За даними FT, пропозиції щодо так званих вторинних санкцій проти Китаю перебувають "на дуже ранній стадії" й навряд чи будуть ухвалені без аналогічних дій з боку США. У ЄС визнають, що для їхнього запровадження необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн, а Угорщина й Словаччина можуть виступити проти.
Китай залишається ключовим покупцем російської нафти після 2022 року, імпортуючи близько 2 млн барелів щодня, й водночас є другим за обсягами торговельним партнером ЄС після США. У Брюсселі побоюються, що можливі санкції викличуть жорстку відповідь Пекіна проти європейських компаній.
ЄС має припинити власні закупівлі російської нафти та газу, якщо хоче, щоб США запровадили більше санкцій проти москви
Його європейський колега, комісар з енергетики Ден Йоргенсен, наголосив, що Брюссель дотримується плану поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року: "Ми хочемо якомога швидше припинити імпорт. Це не тимчасові санкції, це те, що залишиться в силі".
