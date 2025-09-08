ЄС розглядає санкції проти Китаю через закупівлі російської нафти - FT

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 822 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 12012 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 10548 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 9862 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 13828 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 18702 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 22425 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 27049 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 40157 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 61782 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
64%
754мм
Популярнi новини
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони змінило порядок виплат родинам загиблих військових8 вересня, 04:35 • 12223 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 34699 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 33409 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 39030 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у СШАVideo09:27 • 18967 перегляди
Публікації
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном13:06 • 44 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 39328 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto8 вересня, 06:30 • 33637 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto8 вересня, 05:30 • 34931 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 129983 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олена Зеленська
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 39421 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 30005 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 34658 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 66367 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 123767 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Facebook
YouTube
Instagram
Financial Times

ЄС розглядає санкції проти Китаю через закупівлі російської нафти - FT

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Європейський Союз розпочав консультації щодо нового пакета санкцій, які можуть включати обмеження для третіх країн, зокрема Китаю, через закупівлю російських енергоносіїв. Це відбувається на тлі закликів США до жорсткіших заходів для зменшення доходів москви від експорту нафти й газу.

ЄС розглядає санкції проти Китаю через закупівлі російської нафти - FT

Посадовці Європейського Союзу почали консультації щодо нового пакета санкцій, які можуть включати обмеження для третіх країн, зокрема Китаю, через закупівлю російських енергоносіїв. Дискусії відбуваються на тлі закликів США до жорсткіших заходів для зменшення доходів москви від експорту нафти й газу, про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі 

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий координувати нові кроки з Європою. 

Я не задоволений росією... Деякі європейські лідери приїжджають до нашої країни в понеділок чи вівторок... і я думаю, що ми це питання владнаємо 

- сказав він. 

Водночас Трамп зазначив, що планує найближчі контакти з лідером рф володимиром путіним: "Зовсім скоро, протягом наступних кількох днів... Ми вирішимо ситуацію між росією та Україною".

За даними FT, пропозиції щодо так званих вторинних санкцій проти Китаю перебувають "на дуже ранній стадії" й навряд чи будуть ухвалені без аналогічних дій з боку США. У ЄС визнають, що для їхнього запровадження необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн, а Угорщина й Словаччина можуть виступити проти.

Китай гальмує завершення війни в Україні, виснажуючи рф та США - The Telegraph07.08.25, 17:14 • 4785 переглядiв

Китай залишається ключовим покупцем російської нафти після 2022 року, імпортуючи близько 2 млн барелів щодня, й водночас є другим за обсягами торговельним партнером ЄС після США. У Брюсселі побоюються, що можливі санкції викличуть жорстку відповідь Пекіна проти європейських компаній.

ЄС має припинити власні закупівлі російської нафти та газу, якщо хоче, щоб США запровадили більше санкцій проти москви 

- заявив міністр енергетики США Кріс Райт

Його європейський колега, комісар з енергетики Ден Йоргенсен, наголосив, що Брюссель дотримується плану поступової відмови від російського викопного палива до 2027 року: "Ми хочемо якомога швидше припинити імпорт. Це не тимчасові санкції, це те, що залишиться в силі".

Китай зміцнює енергетичні відносини з росією, розширюючи імпорт СПГ - Вloomberg08.09.25, 10:25 • 2602 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Financial Times
Дональд Трамп
Європейський Союз
Словаччина
Китай
Угорщина