ЕС рассматривает санкции против Китая из-за закупок российской нефти - FT

Чиновники Европейского Союза начали консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Дискуссии проходят на фоне призывов США к ужесточению мер для уменьшения доходов москвы от экспорта нефти и газа, об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов координировать новые шаги с Европой.

Я не доволен россией... Некоторые европейские лидеры приезжают в нашу страну в понедельник или вторник... и я думаю, что мы этот вопрос уладим - сказал он.

В то же время Трамп отметил, что планирует ближайшие контакты с лидером рф владимиром путиным: "Совсем скоро, в течение следующих нескольких дней... Мы решим ситуацию между россией и Украиной".

По данным FT, предложения по так называемым вторичным санкциям против Китая находятся "на очень ранней стадии" и вряд ли будут приняты без аналогичных действий со стороны США. В ЕС признают, что для их введения необходима единогласная поддержка всех 27 стран, а Венгрия и Словакия могут выступить против.

Китай остается ключевым покупателем российской нефти после 2022 года, импортируя около 2 млн баррелей ежедневно, и в то же время является вторым по объемам торговым партнером ЕС после США. В Брюсселе опасаются, что возможные санкции вызовут жесткий ответ Пекина против европейских компаний.

ЕС должен прекратить собственные закупки российской нефти и газа, если хочет, чтобы США ввели больше санкций против москвы - заявил министр энергетики США Крис Райт

Его европейский коллега, комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, подчеркнул, что Брюссель придерживается плана постепенного отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года: "Мы хотим как можно скорее прекратить импорт. Это не временные санкции, это то, что останется в силе".

