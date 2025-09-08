$41.220.13
12:50 • 798 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 11781 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 10422 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 9632 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 13723 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 18625 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 22384 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 27017 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40150 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61774 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
9К720 Искандер

ЕС рассматривает санкции против Китая из-за закупок российской нефти - FT

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Европейский Союз начал консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Это происходит на фоне призывов США к более жестким мерам для уменьшения доходов москвы от экспорта нефти и газа.

ЕС рассматривает санкции против Китая из-за закупок российской нефти - FT

Чиновники Европейского Союза начали консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Дискуссии проходят на фоне призывов США к ужесточению мер для уменьшения доходов москвы от экспорта нефти и газа, об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали 

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов координировать новые шаги с Европой. 

Я не доволен россией... Некоторые европейские лидеры приезжают в нашу страну в понедельник или вторник... и я думаю, что мы этот вопрос уладим 

- сказал он. 

В то же время Трамп отметил, что планирует ближайшие контакты с лидером рф владимиром путиным: "Совсем скоро, в течение следующих нескольких дней... Мы решим ситуацию между россией и Украиной".

По данным FT, предложения по так называемым вторичным санкциям против Китая находятся "на очень ранней стадии" и вряд ли будут приняты без аналогичных действий со стороны США. В ЕС признают, что для их введения необходима единогласная поддержка всех 27 стран, а Венгрия и Словакия могут выступить против.

Китай остается ключевым покупателем российской нефти после 2022 года, импортируя около 2 млн баррелей ежедневно, и в то же время является вторым по объемам торговым партнером ЕС после США. В Брюсселе опасаются, что возможные санкции вызовут жесткий ответ Пекина против европейских компаний.

ЕС должен прекратить собственные закупки российской нефти и газа, если хочет, чтобы США ввели больше санкций против москвы 

- заявил министр энергетики США Крис Райт

Его европейский коллега, комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, подчеркнул, что Брюссель придерживается плана постепенного отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года: "Мы хотим как можно скорее прекратить импорт. Это не временные санкции, это то, что останется в силе".

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Financial Times
Дональд Трамп
Европейский Союз
Словакия
Китай
Венгрия