ЕС рассматривает санкции против Китая из-за закупок российской нефти - FT
Киев • УНН
Европейский Союз начал консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Это происходит на фоне призывов США к более жестким мерам для уменьшения доходов москвы от экспорта нефти и газа.
Чиновники Европейского Союза начали консультации по новому пакету санкций, которые могут включать ограничения для третьих стран, в частности Китая, из-за закупки российских энергоносителей. Дискуссии проходят на фоне призывов США к ужесточению мер для уменьшения доходов москвы от экспорта нефти и газа, об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов координировать новые шаги с Европой.
Я не доволен россией... Некоторые европейские лидеры приезжают в нашу страну в понедельник или вторник... и я думаю, что мы этот вопрос уладим
В то же время Трамп отметил, что планирует ближайшие контакты с лидером рф владимиром путиным: "Совсем скоро, в течение следующих нескольких дней... Мы решим ситуацию между россией и Украиной".
По данным FT, предложения по так называемым вторичным санкциям против Китая находятся "на очень ранней стадии" и вряд ли будут приняты без аналогичных действий со стороны США. В ЕС признают, что для их введения необходима единогласная поддержка всех 27 стран, а Венгрия и Словакия могут выступить против.
Китай тормозит завершение войны в Украине, истощая рф и США - The Telegraph07.08.25, 17:14 • 4785 просмотров
Китай остается ключевым покупателем российской нефти после 2022 года, импортируя около 2 млн баррелей ежедневно, и в то же время является вторым по объемам торговым партнером ЕС после США. В Брюсселе опасаются, что возможные санкции вызовут жесткий ответ Пекина против европейских компаний.
ЕС должен прекратить собственные закупки российской нефти и газа, если хочет, чтобы США ввели больше санкций против москвы
Его европейский коллега, комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, подчеркнул, что Брюссель придерживается плана постепенного отказа от российского ископаемого топлива до 2027 года: "Мы хотим как можно скорее прекратить импорт. Это не временные санкции, это то, что останется в силе".
Китай укрепляет энергетические отношения с Россией, расширяя импорт СПГ – Bloomberg08.09.25, 10:25 • 2602 просмотра