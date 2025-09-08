$41.350.00
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 12200 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 26902 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 51853 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 68979 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 77105 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 114091 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 96174 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54192 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58362 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай зміцнює енергетичні відносини з росією, розширюючи імпорт СПГ - Вloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Китай значно збільшує імпорт російського СПГ, здійснивши перший експорт з проекту Arctic LNG 2 та призначивши термінал Бейхай для прийому поставок з РФ. Закупівлі здійснюються через маловідому компанію, щоб приховати кінцевого споживача.

Китай зміцнює енергетичні відносини з росією, розширюючи імпорт СПГ - Вloomberg

Система імпорту регулярних вантажів скрапленого природного газу з рф очевидно укріплюється Китаєм, про що свідчить розширення імпорту енергоносіїв з росії до КНР. Передає УНН із посиланням на Вloomberg та London Stock Exchange Group.

Деталі

Наприкінці серпня Китай здійснив перший в історії експорт з проекту Arctic LNG 2 в росії. Також Пекін призначив термінал Бейхай на півдні КНР для прийому поставок з рф.

За даними Вloomberg, який посилається на осіб, обізнаних у цій справі, Піднебесна закуповує все більше російського СПГ. 

Китай гальмує завершення війни в Україні, виснажуючи рф та США - The Telegraph07.08.25, 17:14 • 4775 переглядiв

Висновки щодо цього з'явились на тлі зустрічі в Пекіні між президентом росії володимиром путіним та його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Очевидно обидві країни прагнуть поглибити свої енергетичні та торговельні зв'язки, зазначають аналітики

Тіньовий "шовоковий" шлях

Серед спостережень щодо взаємодії рф та КНР, на які вказує Вloomberg цікаво наступне:

Закупівлі СПГ здійснюються через маловідому компанію, щоб приховати справжнього кінцевого споживача, - про це вказують джерела, які попросили не називати їхніх імен, бо це делікатне питання.

Катар розпочне експорт СПГ з родовища North Field East до середини 2026 року - Bloomberg 20.05.25, 17:18 • 2676 переглядiв

Також китайські імпортери, включаючи державну компанію Cnooc, відводять регулярні поставки від Бейхая, щоб уникнути зв'язку з цією торгівлею і конфлікту з США, найбільшим експортером СПГ у світі. Джерела додають: кілька закордонних трейдерів уникають цього порту з тієї ж причини.

Довідково про арктичний СПГ-2 та санкції

"Арктик СПГ-2", 60% якого належить російській компанії "Новатек", мав стати одним з найбільших заводів СПГ у країні з цільовим обсягом виробництва 19,8 мільйона метричних тонн на рік

Через західні санкції, накладені за агресивну війну рф в Україні, арктичний СПГ-2 зіткнувся з численними перешкодами на етапі реалізації.

Проект обмежений у доступі до фінансування, технологій та міжнародних партнерів.

Втім, Китай знайшов у рф вигідного для своїх економічних цілей партнера, тож росія продовжила поставки до Азії. 

У 2025 році з проекту було завантажено шість вантажів на деякі танкери, що знаходяться під санкціями. Вони прямували на схід Північним морським шляхом.

Два судна наразі пришвартовані на далекому сході Росії на півострові Камчатка, а третє — у Південнокитайському морі між Тайванем і островом Хайнань.

- передає London Stock Exchange Group (LSEG). 

Нагадаємо

У липні 2025 року КНР наростив імпорт сирої нафти на 11,5% до 47,2 млн тонн. У кінці серпня 2025 року, російська компанія "Новатек" частково відновила переробку газового конденсату на своєму комплексі в порту Усть-Луга після пожежі.

Другий танкер, що перевозить російський газ, пришвартувався в порту Китая - Reuters06.09.25, 13:54 • 3968 переглядiв

Ігор Тележніков

Економіка
Електроенергія
Володимир Путін
Bloomberg
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна