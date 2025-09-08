Китай зміцнює енергетичні відносини з росією, розширюючи імпорт СПГ - Вloomberg

Система імпорту регулярних вантажів скрапленого природного газу з рф очевидно укріплюється Китаєм, про що свідчить розширення імпорту енергоносіїв з росії до КНР. Передає УНН із посиланням на Вloomberg та London Stock Exchange Group.

Деталі

Наприкінці серпня Китай здійснив перший в історії експорт з проекту Arctic LNG 2 в росії. Також Пекін призначив термінал Бейхай на півдні КНР для прийому поставок з рф.

За даними Вloomberg, який посилається на осіб, обізнаних у цій справі, Піднебесна закуповує все більше російського СПГ.

Висновки щодо цього з'явились на тлі зустрічі в Пекіні між президентом росії володимиром путіним та його китайським колегою Сі Цзіньпіном. Очевидно обидві країни прагнуть поглибити свої енергетичні та торговельні зв'язки, зазначають аналітики

Тіньовий "шовоковий" шлях

Серед спостережень щодо взаємодії рф та КНР, на які вказує Вloomberg цікаво наступне:

Закупівлі СПГ здійснюються через маловідому компанію, щоб приховати справжнього кінцевого споживача, - про це вказують джерела, які попросили не називати їхніх імен, бо це делікатне питання.

Також китайські імпортери, включаючи державну компанію Cnooc, відводять регулярні поставки від Бейхая, щоб уникнути зв'язку з цією торгівлею і конфлікту з США, найбільшим експортером СПГ у світі. Джерела додають: кілька закордонних трейдерів уникають цього порту з тієї ж причини.

Довідково про арктичний СПГ-2 та санкції

"Арктик СПГ-2", 60% якого належить російській компанії "Новатек", мав стати одним з найбільших заводів СПГ у країні з цільовим обсягом виробництва 19,8 мільйона метричних тонн на рік

Через західні санкції, накладені за агресивну війну рф в Україні, арктичний СПГ-2 зіткнувся з численними перешкодами на етапі реалізації.

Проект обмежений у доступі до фінансування, технологій та міжнародних партнерів.

Втім, Китай знайшов у рф вигідного для своїх економічних цілей партнера, тож росія продовжила поставки до Азії.

У 2025 році з проекту було завантажено шість вантажів на деякі танкери, що знаходяться під санкціями. Вони прямували на схід Північним морським шляхом.

Два судна наразі пришвартовані на далекому сході Росії на півострові Камчатка, а третє — у Південнокитайському морі між Тайванем і островом Хайнань. - передає London Stock Exchange Group (LSEG).

Нагадаємо

У липні 2025 року КНР наростив імпорт сирої нафти на 11,5% до 47,2 млн тонн. У кінці серпня 2025 року, російська компанія "Новатек" частково відновила переробку газового конденсату на своєму комплексі в порту Усть-Луга після пожежі.

