Другий танкер, що перевозить російський газ, пришвартувався в порту Китая - Reuters

$41.350.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
10:49 • 184 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
06:10 • 12787 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 22082 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 33218 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 41481 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 30564 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 39494 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 43708 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36751 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 69899 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.2м/с
39%
756мм
Популярнi новини
Свириденко подякувала Фіцо за "непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України"Photo6 вересня, 00:59 • 5524 перегляди
Масові арешти на заводі Hyundai в США: 475 осіб затриманоVideo6 вересня, 01:30 • 14656 перегляди
Трамп підписав указ про санкції проти країн, що утримують громадян США6 вересня, 02:02 • 3968 перегляди
"Німеччина твердо стоїть на вашому боці": посол ФРН в Україні Мартін Єґер залишив посаду6 вересня, 02:34 • 6892 перегляди
Зеленський запросив путіна до Києва6 вересня, 04:40 • 8412 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
10:49 • 184 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto06:10 • 12788 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 41483 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 28871 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 52292 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Ляшко
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Слов'янськ
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 36301 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 87610 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 35037 перегляди
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto3 вересня, 19:15 • 39525 перегляди
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне 3 вересня, 17:44 • 40741 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Facebook
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Другий танкер, що перевозить російський газ, пришвартувався в порту Китая - Reuters

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Ще один танкер із російським газом з проекту Arctic LNG 2 пришвартувався в китайському порту Тішань. Це другий вантаж із санкціонованого проекту, що прибув до Китаю.

Другий танкер, що перевозить російський газ, пришвартувався в порту Китая - Reuters

Ще один танкер із скрапленим природним газом з російського проекту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

За даними суднового моніторингу, ще один танкер із скрапленим природним газом з російського проекту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту через кілька днів після зустрічі президента росії володимира путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні

- пише видання.

Зазначається, що дані LSEG вказують, що російський танкер "Восход" стояв на якорі в терміналі СПГ в порту Тішань у південно-західній провінції Гуансі. За даними LSEG, танкер під російським прапором з вантажем 150 тис. кубометрів газу був завантажений 19 липня на об'єкті Arctic LNG 2 в Гідані на півночі Сибіру.

Це другий вантаж із санкціонованого проекту, який прибув до Китаю після того, як наприкінці серпня до терміналу СПГ у Бейхаї прибув танкер "Арктик Мулан", що також підпадає під санкції. Вантаж "Арктик Мулан" був першим вантажем із "Арктик СПГ", який досяг кінцевого споживача з моменту запуску проекту минулого року

- додає видання.

За даними LSEG, два танкери зараз стоять на причалі на півострові Камчатка на Далекому Сході росії, а третій - у Південно-Китайському морі між Тайванем і островом Хайнань.

Нагадаємо

Для того, щоб "дотиснути" тіньовий флот росії, санкційний тиск має бути системним і глобальним. Важливо посилити контроль над перевантаженнями нафти у відкритому морі й обмежити доступ таких танкерів до портів, сервісів у третіх країнах.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Володимир Путін
Reuters
Пекін
Південнокитайське море
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай