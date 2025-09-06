Другий танкер, що перевозить російський газ, пришвартувався в порту Китая - Reuters

Ще один танкер із скрапленим природним газом з російського проекту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

За даними суднового моніторингу, ще один танкер із скрапленим природним газом з російського проекту Arctic LNG 2, що перебуває під санкціями, пришвартувався в китайському порту через кілька днів після зустрічі президента росії володимира путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні - пише видання.

Зазначається, що дані LSEG вказують, що російський танкер "Восход" стояв на якорі в терміналі СПГ в порту Тішань у південно-західній провінції Гуансі. За даними LSEG, танкер під російським прапором з вантажем 150 тис. кубометрів газу був завантажений 19 липня на об'єкті Arctic LNG 2 в Гідані на півночі Сибіру.

Це другий вантаж із санкціонованого проекту, який прибув до Китаю після того, як наприкінці серпня до терміналу СПГ у Бейхаї прибув танкер "Арктик Мулан", що також підпадає під санкції. Вантаж "Арктик Мулан" був першим вантажем із "Арктик СПГ", який досяг кінцевого споживача з моменту запуску проекту минулого року - додає видання.

За даними LSEG, два танкери зараз стоять на причалі на півострові Камчатка на Далекому Сході росії, а третій - у Південно-Китайському морі між Тайванем і островом Хайнань.

Нагадаємо

Для того, щоб "дотиснути" тіньовий флот росії, санкційний тиск має бути системним і глобальним. Важливо посилити контроль над перевантаженнями нафти у відкритому морі й обмежити доступ таких танкерів до портів, сервісів у третіх країнах.