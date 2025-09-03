У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рф

Для того, щоб "дотиснути" тіньовий флот росії, санкційний тиск має бути системним і глобальним. Важливо посилити контроль над перевантаженнями нафти у відкритому морі й обмежити доступ таких танкерів до портів, сервісів у третіх країнах.

Про це журналісту УНН повідомив Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Як боротися з тіньовим флотом рф

Щоб "дотиснути" тіньовий флот росії, санкційний тиск має бути системним і глобальним. Потрібні обмеження не лише проти суден і компаній-власників, а й проти страховиків, класифікаційних товариств, портових агентів і трейдерів, які забезпечують роботу цих схем. Важливо посилити контроль над перевантаженнями нафти у відкритому морі та обмежити доступ таких танкерів до портів і сервісів у третіх країнах - пояснив Власюк.

Власюк зазначив, що окремо варто працювати з державами "прапора зручності", змушуючи їх вилучати з реєстрів судна, що беруть участь у контрабанді.

Наша міжнародна санкційна група вже надала конкретні пропозиції щодо цих кроків, так само як і KSE, і важливо, щоб партнери почали їх послідовно впроваджувати - додав Власюк.

Довідково

Державами прапора зручності називають країни, які надають умови для реєстрації іноземних суден під своїм торговим прапором для уникнення жорстких правил, санкцій.

Загроза від тіньового флоту рф

Російські окупанти навчились завдяки тіньовому флоту оминати санкції. Сотні танкерів змінюють прапори, перекачують нафту у відкритому морі й відключають систему ідентифікації. Судна використовуються для транспортування нафти, газу, зброї тощо.

Судна тіньового флоту росії часто реєструються під прапорами краї, які мають лояльні умови для уникнення міжнародних санкцій. Найбільш поширені серед них Панама, Ліберія, Острови Кука, Мальта та Сент-Кітс і Невіс, де процес реєстрації спрощений. Також залучаються судна Ірану, Венесуели, які мають досвід обходу санкцій.

Зеленський підписав закон про санкції щодо "тіньового флоту" рф

Контекст

Президент Володимир Зеленський заявляв, що потрібно дотиснути до кінця тіньовий флот росії.

Є вторинні санкції, тарифи, санкції деяких компаній. Потрібно дотиснути до кінця тіньовий флот, він не дотиснутий, хоча хороші кроки зроблені, але там ще багато над чим працювати - вказував Президент.

На початку серпня Президент України повідомив, що застосовано пакет санкцій проти капітанів російського тіньового флоту. Пакет "Капітани тіньового флоту" передбачає санкції проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі, та п’яти компаній — операторів цього флоту.

В кінці липня США запровадили санкції проти понад 50 осіб та суден, пов'язаних з іранською судноплавною мережею. Мережа транспортує нафту з Ірану та росії, приносячи мільярди доларів прибутку.

Керівик ОП Андрій Єрмак повідомив сьогодні, 3 вересня, що США зробили ще один важливий крок для посилення тиску на тих, хто допомагає рф та ірану обходити санкції.

Міністерство фінансів США ввело 2 вересня повні блокуючі санкції проти мережі компаній і морських суден, які займалися контрабандою іранської нафти, замаскованої під іракську. За цими оборудками стоїть іраксько-китайський бізнесмен, який проживає в ОАЕ.

Єрмак пояснив, що ця мережа генерує сотні мільйонів доларів щороку і напряму працює в інтересах держави-спонсора тероризму. Тепер 7 компаній та 9 танкерів, які брали участь у схемі, перебувають під санкціями США.

Це чіткий сигнал: будь-які спроби допомагати ірану чи рф в обході санкцій приречені. Кожен долар, отриманий від "тіньового флоту" чи контрабанди, буде заблокований заявив Єрмак.

Реальний розмір "тіньового флоту" рф набагато більший, ніж вважається офіційно - ексзаступник начштабу ВМС