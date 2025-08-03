Застосовано санкції проти капітанів "тіньового флоту" росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про застосування санкцій проти 94 капітанів та п'яти компаній російського "тіньового флоту". Ці особи та організації перевозили російську нафту в обхід цінової стелі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що застосовано пакет санкцій проти капітанів російського тіньового флоту.
Про це пише УНН з посиланням на звернення Зеленського.
Деталі
Підготовлено три санкційні пакети. Перший пакет вже застосовано – санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Будемо синхронізувати всі ці пакети з нашими партнерами, щоб тиск працював у більшості юрисдикцій
Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк прокоментував:
Пакет "Капітани тіньового флоту" передбачає санкції проти 94 капітанів, які перевозили російську нафту в обхід цінової стелі, та п’яти компаній — операторів цього флоту. Наприклад, громадянин М’янми Со Хлаїн Він — капітан танкера JUN MA (під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та Австралії), що здійснив понад 40 рейсів із російських портів до Китаю, Індії та Туреччини. Персональні обмеження проти таких капітанів зроблять участь у санкційних схемах токсичною та закриють їм доступ до цивілізованого світу.
Доповнення
США запровадили санкції проти понад 50 осіб та суден, пов'язаних з іранською судноплавною мережею. Мережа транспортує нафту з Ірану та росії, приносячи мільярди доларів прибутку.
Президент України підписав закон про санкції щодо російських морських та повітряних суден, які транспортують нафту, зброю та військових. Цей крок спрямований на боротьбу з "тіньовим флотом" рф, який використовує старі незастраховані судна.