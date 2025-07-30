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Зеленський підписав закон про санкції щодо "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

Президент України підписав закон про санкції щодо російських морських та повітряних суден, які транспортують нафту, зброю та військових. Цей крок спрямований на боротьбу з "тіньовим флотом" рф, який використовує старі незастраховані судна.

Зеленський підписав закон про санкції щодо "тіньового флоту" рф

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про застосування санкцій на морські та повітряні судна рф, що транспортують російську нафту ("тіньовий флот"), зброю та військових по всьому світу, передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Деталі

Повернуто з підписом від Президента України

 - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Реальний розмір "тіньового флоту" рф набагато більший, ніж вважається офіційно - ексзаступник начштабу ВМС22.06.25, 04:21 • 4539 переглядiв

Доповнення

Верховна Рада у липні ухвалила в цілому законопроєкт про застосування санкцій на морські та повітряні судна рф, що транспортують російські нафту ("тіньовий флот"), зброю та військових по всьому світу.

Як пояснювала одна з авторок законопроєкту Юлія Сірко, росія створила найбільший у світі "тіньовий флот" із сотень старих, незастрахованих суден, чимало з яких офіційно належать іноземним громадянам та компаніям, а реальний контроль - у кремля.

Щойно власник потрапляє під санкції - судно переоформлюється на іншу юридичну або фізичну особу. Тому такі санкції не є ефективними

 - зазначала вона.

Ми пропонуємо інше рішення: застосовувати санкції на конкретне морське судно чи літак із унікальним реєстраційним номером. Так уже діє Велика Британія - і це працює

- зазначала Сірко.

Анна Мурашко

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