Зеленський підписав закон про санкції щодо "тіньового флоту" рф

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про застосування санкцій на морські та повітряні судна рф, що транспортують російську нафту ("тіньовий флот"), зброю та військових по всьому світу, передає УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

Реальний розмір "тіньового флоту" рф набагато більший, ніж вважається офіційно - ексзаступник начштабу ВМС

Верховна Рада у липні ухвалила в цілому законопроєкт про застосування санкцій на морські та повітряні судна рф, що транспортують російські нафту ("тіньовий флот"), зброю та військових по всьому світу.

Як пояснювала одна з авторок законопроєкту Юлія Сірко, росія створила найбільший у світі "тіньовий флот" із сотень старих, незастрахованих суден, чимало з яких офіційно належать іноземним громадянам та компаніям, а реальний контроль - у кремля.

Щойно власник потрапляє під санкції - судно переоформлюється на іншу юридичну або фізичну особу. Тому такі санкції не є ефективними