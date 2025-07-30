Зеленский подписал закон о санкциях в отношении "теневого флота" рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о применении санкций к морским и воздушным судам рф, транспортирующим российскую нефть ("теневой флот"), оружие и военных по всему миру, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Реальный размер "теневого флота" рф гораздо больше, чем считается официально - экс-заместитель начштаба ВМС

Верховная Рада в июле приняла в целом законопроект о применении санкций к морским и воздушным судам рф, транспортирующим российскую нефть ("теневой флот"), оружие и военных по всему миру.

Как объясняла одна из авторов законопроекта Юлия Сирко, россия создала крупнейший в мире "теневой флот" из сотен старых, незастрахованных судов, многие из которых официально принадлежат иностранным гражданам и компаниям, а реальный контроль - у кремля.

Как только владелец попадает под санкции - судно переоформляется на другое юридическое или физическое лицо. Поэтому такие санкции неэффективны

Мы предлагаем другое решение: применять санкции к конкретному морскому судну или самолету с уникальным регистрационным номером. Так уже действует Великобритания - и это работает