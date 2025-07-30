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Зеленский подписал закон о санкциях в отношении "теневого флота" рф

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Президент Украины подписал закон о санкциях в отношении российских морских и воздушных судов, которые транспортируют нефть, оружие и военных. Этот шаг направлен на борьбу с "теневым флотом" рф, который использует старые незастрахованные суда.

Зеленский подписал закон о санкциях в отношении "теневого флота" рф

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о применении санкций к морским и воздушным судам рф, транспортирующим российскую нефть ("теневой флот"), оружие и военных по всему миру, передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Детали

Возвращено с подписью от Президента Украины

 - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Реальный размер "теневого флота" рф гораздо больше, чем считается официально - экс-заместитель начштаба ВМС22.06.2025, 04:21 • 4539 просмотров

Дополнение

Верховная Рада в июле приняла в целом законопроект о применении санкций к морским и воздушным судам рф, транспортирующим российскую нефть ("теневой флот"), оружие и военных по всему миру.

Как объясняла одна из авторов законопроекта Юлия Сирко, россия создала крупнейший в мире "теневой флот" из сотен старых, незастрахованных судов, многие из которых официально принадлежат иностранным гражданам и компаниям, а реальный контроль - у кремля.

Как только владелец попадает под санкции - судно переоформляется на другое юридическое или физическое лицо. Поэтому такие санкции неэффективны

 - отмечала она.

Мы предлагаем другое решение: применять санкции к конкретному морскому судну или самолету с уникальным регистрационным номером. Так уже действует Великобритания - и это работает

- отмечала Сирко.

Анна Мурашко

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