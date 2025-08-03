Применены санкции против капитанов «теневого флота» россии - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о применении санкций против 94 капитанов и пяти компаний российского «теневого флота». Эти лица и организации перевозили российскую нефть в обход ценового потолка.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что применен пакет санкций против капитанов российского теневого флота.
Об этом пишет УНН со ссылкой на обращение Зеленского.
Детали
Подготовлено три санкционных пакета. Первый пакет уже применен – санкции против капитанов российского теневого флота. Будем синхронизировать все эти пакеты с нашими партнерами, чтобы давление работало в большинстве юрисдикций
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк прокомментировал:
Пакет "Капитаны теневого флота" предусматривает санкции против 94 капитанов, которые перевозили российскую нефть в обход ценового потолка, и пяти компаний — операторов этого флота. Например, гражданин Мьянмы Со Хлаин Вин — капитан танкера JUN MA (под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Австралии), совершивший более 40 рейсов из российских портов в Китай, Индию и Турцию. Персональные ограничения против таких капитанов сделают участие в санкционных схемах токсичным и закроют им доступ к цивилизованному миру.
Дополнение
США ввели санкции против более 50 человек и судов, связанных с иранской судоходной сетью. Сеть транспортирует нефть из Ирана и России, принося миллиарды долларов прибыли.
Президент Украины подписал закон о санкциях в отношении российских морских и воздушных судов, которые транспортируют нефть, оружие и военных. Этот шаг направлен на борьбу с "теневым флотом" РФ, который использует старые незастрахованные суда.