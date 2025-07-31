США ввели санкції проти "тіньового флоту" Ірану 30 липня 2025
Київ • УНН
США запровадили санкції проти понад 50 осіб та суден, пов'язаних з іранською судноплавною мережею. Мережа транспортує нафту з Ірану та росії, приносячи мільярди доларів прибутку.
Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нових обмежень проти Ірану, назвавши їх "найбільшим пакетом санкцій" з 2018 року, що вводиться проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом у Тегерані. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише УНН.
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Нові санкції США стосуються понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, що входять до мережі, контрольованої Мохаммадом Хосейном Шамхані – сином радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку
Серед іншого, підконтрольна Хосейну Шамхані мережа контролює значну частину експорту сирої нафти з Ірану, доходи від якого йдуть переважно його сімʼї та іранському режиму.
Сімʼя Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати звʼязки з Іраном і вести бізнес за кордоном, приховуючи корупційні схеми, йдеться в заяві фінансового відомства США.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сьогоднішній крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа.
Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.
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