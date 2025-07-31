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США ввели санкції проти "тіньового флоту" Ірану 30 липня 2025

Київ • УНН

 • 102 перегляди

США запровадили санкції проти понад 50 осіб та суден, пов'язаних з іранською судноплавною мережею. Мережа транспортує нафту з Ірану та росії, приносячи мільярди доларів прибутку.

США ввели санкції проти "тіньового флоту" Ірану

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження нових обмежень проти Ірану, назвавши їх "найбільшим пакетом санкцій" з 2018 року, що вводиться проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом у Тегерані. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, пише УНН.

Деталі

Нові санкції США стосуються понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, що входять до мережі, контрольованої Мохаммадом Хосейном Шамхані – сином радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку

- заявляє американський Мінфін.

Серед іншого, підконтрольна Хосейну Шамхані мережа контролює значну частину експорту сирої нафти з Ірану, доходи від якого йдуть переважно його сімʼї та іранському режиму.

Сімʼя Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати звʼязки з Іраном і вести бізнес за кордоном, приховуючи корупційні схеми, йдеться в заяві фінансового відомства США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що сьогоднішній крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.

Трамп передумав скасовувати санкції проти Ірану і зробив різку заяву на адресу Хаменеї27.06.25, 22:14 • 3912 переглядiв

Ольга Розгон

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Сполучені Штати Америки
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