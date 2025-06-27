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Трамп передумав скасовувати санкції проти Ірану і зробив різку заяву на адресу Хаменеї

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Дональд Трамп звинуватив аятолу Хаменеї у брехні про перемогу над Ізраїлем. Президент США заявив, що врятував Хаменеї від смерті та скасував послаблення санкцій після агресивних заяв Ірану.

Трамп передумав скасовувати санкції проти Ірану і зробив різку заяву на адресу Хаменеї

У різкій заяві президент США Дональд Трамп засудив аятолу Алі Хаменеї за хибні твердження про перемогу у війні з Ізраїлем, водночас розкривши подробиці щодо того, як авіаудар по столиці Ірану був зупинений ним в останню мить. Про це пише УНН із посиланням на допис резидента США у ThrueSocial.

За словами Трампа, така риторика не лише далека від реальності, а й обурлива.

"Чому так званий "Верховний лідер" аятола Алі Хаменеї з розідраного війною Ірану так відверто та безглуздо заявив, що виграв війну з Ізраїлем, знаючи, що його твердження - брехня", – написав Трамп.

Американський лідер зазначив, що така позиція неприйнятна для релігійного лідера, особливо у світлі катастрофічних наслідків для Ірану.

"Як людина глибокої віри, він не повинен брехати. Його країна була знищена, його три злісні ядерні об'єкти були ЗНИЩЕНІ", – заявив він.

Трамп також зізнався, що знав місцеперебування Хаменеї під час конфлікту, але навмисно не дозволив завдати йому фатального удару.

Я ТОЧНО знав, де він переховується, і не дозволив би Ізраїлю чи Збройним силам США, найвеличнішим та найпотужнішим у світі, позбавити його життя. Я ВРЯТУВАВ ЙОГО ВІД ДУЖЕ ПОГАНОЇ ТА ГАНЕБНОЇ СМЕРТІ, і йому не потрібно казати: "ДЯКУЮ, ПРЕЗИДЕНТЕ ТРАМП!" 

– додав Трамп.

Він також розповів, що наказав Ізраїлю повернути велику групу бойових літаків, які прямували до Тегерана з наміром завдати удару, який міг би стати завершальним у війні.

Фактично, в заключному акті війни я вимагав від Ізраїлю повернути дуже велику групу літаків, які прямували прямо до Тегерана, очікуючи великого дня, можливо, остаточного нокауту! Це завдало б величезної шкоди, і багато іранців загинуло б

– розповів Трамп.

За його словами, він також вів роботу над можливим послабленням санкцій, що могло дати Ірану шанс на відновлення. Але після агресивних заяв Тегерана, усі переговори були припинені.

Протягом останніх кількох днів я працював над можливим скасуванням санкцій та іншими речами, що дало б Ірану набагато більше шансів на повне, швидке та остаточне одужання – Санкції КУСАЮТЬСЯ! Але ні, замість цього я отримую заяву гніву, ненависті та огиди, і негайно припинив будь-яку роботу над послабленням санкцій 

– підкреслив Трамп.

Підсумовуючи, він закликав Іран повернутися до цивілізованого світового порядку, інакше ситуація лише погіршуватиметься.

Доповнення

У рідкісній заяві Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав "перемогу" своєї країни над Ізраїлем і заявив, що його країна завдала "сильного ляпаса" США. За даними ВВС, Верховного лідера Ірану ніхто не бачив більше тижня.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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