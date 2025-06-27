Трамп передумав скасовувати санкції проти Ірану і зробив різку заяву на адресу Хаменеї
Київ • УНН
Дональд Трамп звинуватив аятолу Хаменеї у брехні про перемогу над Ізраїлем. Президент США заявив, що врятував Хаменеї від смерті та скасував послаблення санкцій після агресивних заяв Ірану.
У різкій заяві президент США Дональд Трамп засудив аятолу Алі Хаменеї за хибні твердження про перемогу у війні з Ізраїлем, водночас розкривши подробиці щодо того, як авіаудар по столиці Ірану був зупинений ним в останню мить. Про це пише УНН із посиланням на допис резидента США у ThrueSocial.
За словами Трампа, така риторика не лише далека від реальності, а й обурлива.
"Чому так званий "Верховний лідер" аятола Алі Хаменеї з розідраного війною Ірану так відверто та безглуздо заявив, що виграв війну з Ізраїлем, знаючи, що його твердження - брехня", – написав Трамп.
Американський лідер зазначив, що така позиція неприйнятна для релігійного лідера, особливо у світлі катастрофічних наслідків для Ірану.
"Як людина глибокої віри, він не повинен брехати. Його країна була знищена, його три злісні ядерні об'єкти були ЗНИЩЕНІ", – заявив він.
Трамп також зізнався, що знав місцеперебування Хаменеї під час конфлікту, але навмисно не дозволив завдати йому фатального удару.
Я ТОЧНО знав, де він переховується, і не дозволив би Ізраїлю чи Збройним силам США, найвеличнішим та найпотужнішим у світі, позбавити його життя. Я ВРЯТУВАВ ЙОГО ВІД ДУЖЕ ПОГАНОЇ ТА ГАНЕБНОЇ СМЕРТІ, і йому не потрібно казати: "ДЯКУЮ, ПРЕЗИДЕНТЕ ТРАМП!"
Він також розповів, що наказав Ізраїлю повернути велику групу бойових літаків, які прямували до Тегерана з наміром завдати удару, який міг би стати завершальним у війні.
Фактично, в заключному акті війни я вимагав від Ізраїлю повернути дуже велику групу літаків, які прямували прямо до Тегерана, очікуючи великого дня, можливо, остаточного нокауту! Це завдало б величезної шкоди, і багато іранців загинуло б
За його словами, він також вів роботу над можливим послабленням санкцій, що могло дати Ірану шанс на відновлення. Але після агресивних заяв Тегерана, усі переговори були припинені.
Протягом останніх кількох днів я працював над можливим скасуванням санкцій та іншими речами, що дало б Ірану набагато більше шансів на повне, швидке та остаточне одужання – Санкції КУСАЮТЬСЯ! Але ні, замість цього я отримую заяву гніву, ненависті та огиди, і негайно припинив будь-яку роботу над послабленням санкцій
Підсумовуючи, він закликав Іран повернутися до цивілізованого світового порядку, інакше ситуація лише погіршуватиметься.
Доповнення
У рідкісній заяві Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав "перемогу" своєї країни над Ізраїлем і заявив, що його країна завдала "сильного ляпаса" США. За даними ВВС, Верховного лідера Ірану ніхто не бачив більше тижня.