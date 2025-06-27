Трамп передумал отменять санкции против Ирана и сделал резкое заявление в адрес Хаменеи
Киев • УНН
Дональд Трамп обвинил аятоллу Хаменеи во лжи о победе над Израилем. Президент США заявил, что спас Хаменеи от смерти и отменил ослабление санкций после агрессивных заявлений Ирана.
В резком заявлении президент США Дональд Трамп осудил аятоллу Али Хаменеи за ложные утверждения о победе в войне с Израилем, одновременно раскрыв подробности относительно того, как авиаудар по столице Ирана был остановлен им в последний момент. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президента США в ThrueSocial.
По словам Трампа, такая риторика не только далека от реальности, но и возмутительна.
"Почему так называемый "Верховный лидер" аятолла Али Хаменеи из раздираемого войной Ирана так откровенно и бессмысленно заявил, что выиграл войну с Израилем, зная, что его утверждение - ложь", – написал Трамп.
Американский лидер отметил, что такая позиция неприемлема для религиозного лидера, особенно в свете катастрофических последствий для Ирана.
"Как человек глубокой веры, он не должен лгать. Его страна была уничтожена, его три злобных ядерных объекта были УНИЧТОЖЕНЫ", – заявил он.
Трамп также признался, что знал местонахождение Хаменеи во время конфликта, но намеренно не позволил нанести ему фатальный удар.
Я ТОЧНО знал, где он скрывается, и не позволил бы Израилю или Вооруженным силам США, величайшим и мощнейшим в мире, лишить его жизни. Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему не нужно говорить: "СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!"
Он также рассказал, что приказал Израилю вернуть большую группу боевых самолетов, направлявшихся в Тегеран с намерением нанести удар, который мог бы стать завершающим в войне.
Фактически, в заключительном акте войны я требовал от Израиля вернуть очень большую группу самолетов, которые направлялись прямо в Тегеран, ожидая великого дня, возможно, окончательного нокаута! Это нанесло бы огромный ущерб, и много иранцев погибло бы
По его словам, он также вел работу над возможным ослаблением санкций, что могло дать Ирану шанс на восстановление. Но после агрессивных заявлений Тегерана все переговоры были прекращены.
В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, что дало бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное выздоровление – Санкции КУСАЮТСЯ! Но нет, вместо этого я получаю заявление гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил любую работу над ослаблением санкций
Подытоживая, он призвал Иран вернуться к цивилизованному мировому порядку, иначе ситуация будет только ухудшаться.
Дополнение
В редком заявлении Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приветствовал "победу" своей страны над Израилем и заявил, что его страна нанесла "сильную пощечину" США. По данным ВВС, Верховного лидера Ирана никто не видел больше недели.