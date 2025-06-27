Трамп передумал отменять санкции против Ирана и сделал резкое заявление в адрес Хаменеи

В резком заявлении президент США Дональд Трамп осудил аятоллу Али Хаменеи за ложные утверждения о победе в войне с Израилем, одновременно раскрыв подробности относительно того, как авиаудар по столице Ирана был остановлен им в последний момент. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президента США в ThrueSocial.

По словам Трампа, такая риторика не только далека от реальности, но и возмутительна.

"Почему так называемый "Верховный лидер" аятолла Али Хаменеи из раздираемого войной Ирана так откровенно и бессмысленно заявил, что выиграл войну с Израилем, зная, что его утверждение - ложь", – написал Трамп.

Американский лидер отметил, что такая позиция неприемлема для религиозного лидера, особенно в свете катастрофических последствий для Ирана.

"Как человек глубокой веры, он не должен лгать. Его страна была уничтожена, его три злобных ядерных объекта были УНИЧТОЖЕНЫ", – заявил он.

Трамп также признался, что знал местонахождение Хаменеи во время конфликта, но намеренно не позволил нанести ему фатальный удар.

Я ТОЧНО знал, где он скрывается, и не позволил бы Израилю или Вооруженным силам США, величайшим и мощнейшим в мире, лишить его жизни. Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему не нужно говорить: "СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!" – добавил Трамп.

Он также рассказал, что приказал Израилю вернуть большую группу боевых самолетов, направлявшихся в Тегеран с намерением нанести удар, который мог бы стать завершающим в войне.

Фактически, в заключительном акте войны я требовал от Израиля вернуть очень большую группу самолетов, которые направлялись прямо в Тегеран, ожидая великого дня, возможно, окончательного нокаута! Это нанесло бы огромный ущерб, и много иранцев погибло бы – рассказал Трамп.

По его словам, он также вел работу над возможным ослаблением санкций, что могло дать Ирану шанс на восстановление. Но после агрессивных заявлений Тегерана все переговоры были прекращены.

В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, что дало бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное выздоровление – Санкции КУСАЮТСЯ! Но нет, вместо этого я получаю заявление гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил любую работу над ослаблением санкций – подчеркнул Трамп.

Подытоживая, он призвал Иран вернуться к цивилизованному мировому порядку, иначе ситуация будет только ухудшаться.

Дополнение

В редком заявлении Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приветствовал "победу" своей страны над Израилем и заявил, что его страна нанесла "сильную пощечину" США. По данным ВВС, Верховного лидера Ирана никто не видел больше недели.