Трамп передумал отменять санкции против Ирана и сделал резкое заявление в адрес Хаменеи

$41.590.08
48.640.31
ukenru
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
Эксклюзив
16:06 • 18355 просмотра
В ГУР прокомментировали, затягивает ли РФ обмены пленными
15:44 • 49690 просмотра
Чернышова отпустили под залог в 120 млн гривен
Эксклюзив
15:12 • 80516 просмотра
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
27 июня, 13:18 • 50172 просмотра
Зеленский ввел новые санкции: что предусматривается
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 156818 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 10:27 • 51404 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
27 июня, 10:12 • 65530 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
27 июня, 09:36 • 55541 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
27 июня, 09:07 • 51711 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 218174 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.4м/с
83%
747мм
Популярные новости
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 63794 просмотра
Иран отверг заявления США о возобновлении ядерных переговоров на следующей неделе27 июня, 10:36 • 42790 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 116550 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 109069 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci14:27 • 27198 просмотра
публикации
"Я не идеальна — я настоящая": материнство Елены Соседки как пример силы
Эксклюзив
15:12 • 80513 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 109163 просмотра
Новые санкции ЕС против рф задерживаются: почему так происходит и насколько ограничения влияют на экономику рф
Эксклюзив
27 июня, 13:01 • 156817 просмотра
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"27 июня, 11:13 • 116634 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 218174 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Поклонники подозревают, что бойфренд Кайли Дженнер подарил ее сыну игрушку — все из-за фото из Венеции15:37 • 21679 просмотра
Первая леди Северной Кореи появилась на публике с сумочкой, похожей на Gucci14:27 • 27289 просмотра
Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27 июня, 13:17 • 109163 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27 июня, 10:28 • 63850 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 106931 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Трамп передумал отменять санкции против Ирана и сделал резкое заявление в адрес Хаменеи

Киев • УНН

 • 746 просмотра

Дональд Трамп обвинил аятоллу Хаменеи во лжи о победе над Израилем. Президент США заявил, что спас Хаменеи от смерти и отменил ослабление санкций после агрессивных заявлений Ирана.

Трамп передумал отменять санкции против Ирана и сделал резкое заявление в адрес Хаменеи

В резком заявлении президент США Дональд Трамп осудил аятоллу Али Хаменеи за ложные утверждения о победе в войне с Израилем, одновременно раскрыв подробности относительно того, как авиаудар по столице Ирана был остановлен им в последний момент. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение президента США в ThrueSocial.

По словам Трампа, такая риторика не только далека от реальности, но и возмутительна.

"Почему так называемый "Верховный лидер" аятолла Али Хаменеи из раздираемого войной Ирана так откровенно и бессмысленно заявил, что выиграл войну с Израилем, зная, что его утверждение - ложь", – написал Трамп.

Американский лидер отметил, что такая позиция неприемлема для религиозного лидера, особенно в свете катастрофических последствий для Ирана.

"Как человек глубокой веры, он не должен лгать. Его страна была уничтожена, его три злобных ядерных объекта были УНИЧТОЖЕНЫ", – заявил он.

Трамп также признался, что знал местонахождение Хаменеи во время конфликта, но намеренно не позволил нанести ему фатальный удар.

Я ТОЧНО знал, где он скрывается, и не позволил бы Израилю или Вооруженным силам США, величайшим и мощнейшим в мире, лишить его жизни. Я СПАС ЕГО ОТ ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ И ПОЗОРНОЙ СМЕРТИ, и ему не нужно говорить: "СПАСИБО, ПРЕЗИДЕНТ ТРАМП!" 

– добавил Трамп.

Он также рассказал, что приказал Израилю вернуть большую группу боевых самолетов, направлявшихся в Тегеран с намерением нанести удар, который мог бы стать завершающим в войне.

Фактически, в заключительном акте войны я требовал от Израиля вернуть очень большую группу самолетов, которые направлялись прямо в Тегеран, ожидая великого дня, возможно, окончательного нокаута! Это нанесло бы огромный ущерб, и много иранцев погибло бы

– рассказал Трамп.

По его словам, он также вел работу над возможным ослаблением санкций, что могло дать Ирану шанс на восстановление. Но после агрессивных заявлений Тегерана все переговоры были прекращены.

В течение последних нескольких дней я работал над возможной отменой санкций и другими вещами, что дало бы Ирану гораздо больше шансов на полное, быстрое и окончательное выздоровление – Санкции КУСАЮТСЯ! Но нет, вместо этого я получаю заявление гнева, ненависти и отвращения, и немедленно прекратил любую работу над ослаблением санкций 

– подчеркнул Трамп.

Подытоживая, он призвал Иран вернуться к цивилизованному мировому порядку, иначе ситуация будет только ухудшаться.

Дополнение

В редком заявлении Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приветствовал "победу" своей страны над Израилем и заявил, что его страна нанесла "сильную пощечину" США. По данным ВВС, Верховного лидера Ирана никто не видел больше недели.

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9