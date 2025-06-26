Верховне керівництво Ірану заявляє, що завдало "пекучого ляпаса" Сполученим Штатам

У рідкісній заяві Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав "перемогу" своєї країни над Ізраїлем. Передає УНН із посиланням на AFP, ВВС та IRNA.

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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у зверненні до нації заявив, що його країна завдала "сильного ляпаса" США.

Я хотів би привітати велику іранську націю: перш за все, з її перемогою над сіоністським режимом. .. Сіоністський режим майже розвалився і був розчавлений атаками Ісламської Республіки - передав Алі Хаменеї у письмовій заяві.

Заяву аятоли опубліковало офіційне інформаційним агентством IRNA.

Зазначимо, що за даними ВВС, Верховного лідера Ірану ніхто не бачив більше тижня.

Востаннє він виступив з телевізійною заявою з невідомого місця 18 червня. - передає інформ-агентство.

Ізраїльські ЗМІ ставили під сумнів місцезнаходження аятоли Алі Хаменеї.

Моніторинг BBC, який аналізує повідомлення ЗМІ, зазначає, що ізраїльські ЗМІ прагнуть висвітлити перспективи зміни режиму всередині Ірану.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про майбутні переговори з Іраном щодо його відмови від ядерних амбіцій після успішної операції зі знищення ядерної програми.

ЦАХАЛ оголосив, що ізраїльські військові відкинули іранську ядерну програму на роки назад.