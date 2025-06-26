ЦАХАЛ заявив, що ядерна програма Ірану "відкладена на роки назад", продемонструвавши нові знімки руйнувань - ЗМІ

Речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін заявив, що Ізраїль досяг усіх оперативних цілей у боротьбі проти Ірану, але додав, що ще зарано оцінювати повний вплив військової кампанії.

При цьому він зазначив, що іранську ядерну програму вдалося відкинути на роки назад, пише УНН з посиланням на YNET.

Деталі

Наша оцінка полягає в тому, що ми значно порушили ядерну програму та відкинули її на роки назад. Я можу сказати, відповідно до заяви генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, що є Іран до операції – і є Іран після – сказав Дефрін.

Через кілька днів після того, як ВПС США завдали удару по основних ядерних об'єктах Ірану, нові супутникові знімки, опубліковані в середу, показують масштаби руйнувань, спричинених високоточними бомбами для знищення бункерів, скинутими на Натанз, Фордоу, Ісфахан та Університет Шахіда Раджаї в Тегерані.

Нові знімки від Maxar Technologies показують значні пошкодження на ядерних об'єктах у Фордоу, Натанзі та Ісфахані. У Фордоу — укріпленому об'єкті, захованому глибоко під землею, — можна побачити численні кратери поблизу ключових шляхів доступу, з чіткими ознаками руйнувань біля входів та сусідніх допоміжних будівель, деякі з яких були повністю зрівняні з землею.

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В Ісфахані, схоже, тунелі доступу до об'єкта отримали прямі влучання. У попередніх повідомленнях йшлося про те, що удар США мав на меті завершити те, що розпочали ізраїльські авіанальоти, спрямовані на те, що залишилося після часткового знищення ізраїльськими військами.

Bloomberg повідомляв, що, хоча США розгорнули високоруйнівні боєприпаси, вони, схоже, навмисно уникали ударів по трьох невеликих дослідницьких реакторах, які досі працюють на об'єкті в Ісфахані. Побудовані Китаєм у 1991 році, ці реактори містять приблизно 900 грамів збагаченого урану збройового класу.

У Натанзі супутникові знімки показують два чіткі кратери, залишені ударом США, обидва з яких згодом заповнені землею.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке скликало екстрену зустріч на початку цього тижня у відповідь на атаки, попередило, що навіть незначна шкода ядерному реактору низької потужності може створити небезпечний міжнародний прецедент.

Агентство вимагає від Ірану розкрити поточне місцезнаходження його запасів збагаченого урану. Тегеран, зі свого боку, звинуватив США у заподіянні серйозної шкоди дипломатичним зусиллям, спрямованим на стримування розповсюдження ядерної зброї.

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Згідно з повідомленням CNN, яке посилається на попередні оцінки Управління оборонної розвідки (DIA) Пентагону, удари США не змогли знищити основні компоненти інфраструктури ядерної зброї Ірану та лише затримали її прогрес на кілька місяців. Внутрішня оцінка, яка не була оприлюднена, суперечить попереднім заявам президента Трампа та міністра оборони Геста, які обидва стверджували, що ядерна програма була "повністю ліквідована".

Джерела, на які посилаються у звіті, зазначають, що запаси збагаченого урану Ірану залишилися цілими, і що більшість центрифуг пережили атаку. The New York Times також повідомила, що розвідка США вважає, що збитки були обмеженими. Ізраїльські джерела повторили цю точку зору, заявивши, що об'єкт Фордоу залишається в робочому стані.

Речник Білого дому підтвердив CNN існування звіту DIA, але наголосив, що адміністрація не приймає його висновків. Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф закликав до розслідування витоку інформації, заявивши Fox News:

Очевидно, що витік такої інформації є обурливим — зрадницьким актом - сказав Віткофф.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про майбутні переговори з Іраном щодо його відмови від ядерних амбіцій після успішної операції зі знищення ядерної програми. Це сталося після бомбардувань, які, за його словами, відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття, незважаючи на розбіжності в оцінках розвідки США.